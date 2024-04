En su reaparición, Cristina pidió bajar los decibeles de la interna y enfocarse en la crítica a Milei

En el primer discurso desde que dejó el poder por última vez, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy bajar el tenor de la disputa interna en el peronismo bonaerense y enficarse en la crítica a las políticas del presidente Javier Milei, un objetivo al que dedicó la casi totalidad de su discurso.

Cristina Kirichner reapareció en Avellaneda, municipio gobernado por Mayra Mendoza, una referente de La Cámpora muy cercana al líder de esa agrupación, Máximo Kirchner. Era un escenario desde el que algunos temían que realizara un discurso muy enfocado en un respaldo a su hijo ante las críticas que viene recibiendo de dirigentes que impulsan el liderazgo y una candidatura de Axel Kicillof.

Sin embargo, la presidente optó por otro camino: sí bien Máximo fue el único dirigente del kirchnerismo al que se refirió por nombre y apellido, dejó dos frases contundentes para desactivar esa disputa, al menos por ahora.

Al pedir centrarse en la crítica a Milei, reprochó a camporistas y axelistas que “están discutiendo para cambiar la vida de los dirigentes, no de la gente”. Dijo que lo que hay que hacer es estudiar y explicar las políticas que puso en marcha el Presidente y que “si todos supiéramos y estudiáramos más podríamos defender mejor las cosas”. Después, enfatizó que cuando ella citó a Juan Perón para pedirle a los dirigentes del peronismo que tomen el bastón de mariscal “no era para dárselo en la cabeza a otro compañero”.

De ese modo, CFK optó por evitar una escala de la interna, algo similar a lo que hizo el propio Kicilof –presente en Quilmes- quien en dos discursos previos esta jornada criticó a Milei sin haer alusiones a la interna.

Por otra parte, la Expresidenta dedicó la práctica totalidad de su discurso de poco más de una hora a criticar a Milei y sus políticas: a la ideología del presidente la llamó “anarco colonialista” y a quien le pidió “un golpe de timón”.

“Cuando escuché al Presidente congratularse por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste la energía, las obras públicas, y le debés a las provincias y a las universidades… No hermano, no tenés superávit. Mirá todo lo que debés”, apuntó la exvicepresidenta durante su discurso en el que le pidió al mandatario un “golpe de timón” de las políticas económicas del Gobierno.

“Es un superávit que no tiene sustento. Creer que en la Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender el país, la economía y el mundo”, continuó la exmandataria a lo largo de su alocución en la que también cargó contra una “falta de plan de estabilización” económica.

Estas son las principales frases del discurso de Cristina Kirchner