Remate «El Origen» de La Valentina: En tiempo récord se vendieron 1500 vaquillonas con muy buen valor

Bajo el martillo de Fernando Sáenz Valiente, La Valentina de Felipe Ballester puso a la venta en Sociedad Rural de Bolívar 1500 vaquillonas Angus MAS, donde en tan solo 45 minutos se vendió todo, con un promedio de 3,3 millones y un máximo de 4,1 millones de pesos.

La venta resulto ágil y con muchos interesados por llevarse lotes de La Valentina. Algunos esperaban comprar en 2.6 o 2, 8 millones pero entiendo que era una vaquillona para pagar por arriba de los 3 millones evaluó, Fernando Saenz Valiente en dialogo con El Regional Digital.

El martillero también trazo un balance del primer semestre 2026 y lo que se espera para el el segundo, subrayando «vamos a estar viendo mucha retención de animales, a partir de lluvias que se prevén», sostuvo.