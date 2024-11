Rechazo unánime de la Mesa de Enlace a la postura anti Mercosur de Carrefour

Luego de conocida la carta del CEO de Carrefour que anunció no comprar más carne a los países de Mercosur si se concreta el acuerdo con Unión Europea (UE), las entidades del campo rechazaron esa postura y la calificaron de “terrible” y “disparate”.

En línea con la posición de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) que por Argentina integran Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) que además integran Federación Agraria (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), tuvo una posición unánime sobre el tema, en entrevistas realizadas por Valor Agro Argentina.

El presidente de SRA Nicolás Pino dijo que “es un disparate, pero no por la decisión comercial. Carrefour puede comprarle la carne a quien quiera. Lo que no tiene ningún derecho y está mal, y hay que marcárselo como se lo marcó la Farm, enfáticamente”.

Algo enojado, el dirigente enfatizó“Este señor no puede venir a criticar lo que nosotros hacemos, que realmente somos reconocidos en el mundo entero. Entonces, ¿Querés tomar decisiones comerciales? Hacé lo que quieras. No te metas en temas que realmente no tenés autoridad para meterte”.

En la misma línea y respecto a las exigencias de UE como la Reglamentación sobre deforestación que ahora fue postergada, Pino profundizó que “los europeos nos vienen a reclamar a nosotros las cosas que ellos no son capaces de hacer. Entonces, discutamos seriamente. Ahora, entendemos, y en disenso con algunos colegas de la Mesa de Enlace, que la Plataforma Visec va a ser una herramienta para el productor que quiera usarla. El que no quiere usarla, que no la use. Pero hay que entender también, si nos gusta que no nos vengan a poner los puntos, hay que entender también que el comprador puede poner las condiciones que quiera. Y nosotros decidir si le queremos vender o no”.

En tanto el presidente de la Coninagro, Elbio Laucirica señaló que una decisión de esta naturaleza me parece terrible”. Y sumó: “Nosotros también podríamos decir en Argentina no compremos más en los Carrefour. Y no es así la cosa. No pasa por ahí. Pasa por incentivar y promover. Y además que acá hay un gran desconocimiento. Gran desconocimiento de cuáles son las particularidades de nuestras producciones. Nuestra producción de ganado, por ejemplo, es con un balance de carbono altamente positivo. El manejo de los bosques con ganadería integrada es sustentable socioeconómico y ambientalmente. Entonces una decisión de esta naturaleza, de un CEO de Carrefour, a mí me parece terrible y yo también podría tomar la decisión como argentino de no ir a comprar más nunca a un Carrefour”.

Carlos Castagnani, presidente de CRA mostró coincidencia con el pronunciamiento de la FARM y apuntó que es “no solamente una frase desafortunada, es desubicada y la verdad que incomodó mucho y esperemos que se retracte, porque la verdad que molestó y sigue molestando una actitud arbitraria y diría maliciosa”

La flamante presidente de FAA, Andrea Sarnari analizó que “es un panorama difícil el panorama internacional que nos espera a la Argentina respecto de lo que hoy está marcando Unión Europea”.

Respecto a la postura de Carrefour, dijo que “no es el primer embate que sentimos. Lo venimos sintiendo de parte de los gobiernos y de la misma Unión Europea con todas las resoluciones que toman , como por ejemplo de la no deforestación”.

La líder chacarera fue más allá y señaló que se da “en el marco de un embate sobre el comercio con Latinoamérica. Y muchas veces escondidos en medidas parancelarias, algunas medidas que dicen ser del cuidado del medio ambiente u otras cuestiones. Lo que hoy ha sucedido con Carrefour y estos dichos del CEO, tienen que ver también con un resguardo del país, de Francia. No creo que sea un empresario descolgado que sale a decir una cosa de estas”. Y sumó: “Lo hemos visto con mucha preocupación porque realmente el mercado europeo para nosotros es importante y sobre todo por lo que ello puede implicar en esto de generar condicionamiento para las negociaciones de los Estados”.

“Me parece que ese es el peor escenario, que las empresas privadas, en este caso una gran empresa francesa, condicione a un Estado en qué medida tiene que tomar”, completó Sarnari.

Fuente: Agrodelsur