Randazzo manifestó la urgencia de sancionar el proyecto de ley que propone: “Duplicar las penas de los mayores que delinquen utilizando menores”

El candidato a diputado nacional de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, manifestó hoy la urgencia de sancionar varios de los proyectos de ley que propone como postulante al Congreso, remarcando la necesidad de “duplicar las penas a aquellos mayores que delinquen utilizando menores” haciendo referencia al asesinato del kiosquero de La Matanza, cometido por una pareja formada por un hombre de 29 años y una mujer de 15.

Acto seguido, en declaraciones a medios patagones, Randazzo agregó: “Nosotros planteamos una ley de excarcelación, que limite a los jueces a excarcelar a quien haya cometido un delito violento”. Junto con este proyecto de ley, el candidato insistió en la necesidad de “equipar a la fuerza, mejorar salarios e incorporar identificadores faciales y dactilares para saber, rápidamente, quién ingresa a una comisaría”.

Asimismo, en su visita a La Nación +, el ex ministro de Transporte señaló que “la inseguridad ya no es un tema que preocupa únicamente al votante bonaerense” sino que a “todos los ciudadanos argentinos”. A continuación, sostuvo que no hay que quedarse de “brazos cruzados” y aseguró que, desde Vamos con Vos, están dispuestos a “comenzar a debatir cuestiones importantes”. Por esta razón insistió en comenzar a “gestionar” y afirmó que esto implica “compromiso y trabajo”.

Finalmente, el candidato a diputado nacional reiteró “hay que ir a votar e intentar construir otro espacio político, no todo es blanco o negro, debe haber matices”. Seguidamente afirmó que la “única verdad” es que “si votamos lo mismo el resultado va a ser el mismo” y enfatizó “Vamos con Vos es una buena elección”.