Que dejo la Jornada A Campo de IPCVA en 9 de Julio: Análisis de Sociedad Rural 9 de Julio

«Cuando uno analiza desde el punto de vista de la de la participación de esto, es muy interesante porque nos muestra que hay establecimientos 9 de julio que están trabajando con tecnología en ganadería. Y realmente nos enorgullece de que tenemos la tecnología puesta en ganadería en nuestra zona y que sirve para poder replicar otros modelos y para poder de alguna forma llevar a los productores», analizo el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, al referirse sobre la reciente Jornada A Campo de IPCVA en Cabaña La Coincidencia de Agropecuaria Vidal.