¿Qué aportó la agroindustria en 2021?

Las cadenas agroindustriales y agroalimentarias se posicionan como un sector fundamental de la economía argentina. Con su gran dinamismo, generan encadenamientos virtuosos en los que potencian el crecimiento y la inserción de la economía nacional en el mundo. En la siguiente nota se presenta un breve resumen sobre el rol que cumplen estas cadenas para el país y sus contribuciones en materia de aportes de divisas por exportaciones, en generación de empleo, en su aporte a las arcas del Estado por recaudación tributaria y en su impacto sobre el Producto Interno Bruto argentino.

1. Dólares genuinos: El agro generó US$ 7 de cada US$ 10 que ingresaron al país por exportaciones en el 2021

Históricamente el agro se posiciona como el sector más importante para la generación de divisas genuinas para el país, producto de su enorme dinamismo que permite la inserción argentina en la economía mundial. En este sentido, el sector tuvo un 2021 histórico. Según datos del INDEC, las exportaciones de productos primarios durante el último año alcanzaron US$ 21.808 millones, mientras que las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario sumaron otros US$ 30.928 millones, marcando ambos rubros un máximo histórico. De esta manera, las exportaciones totales del sector en todo el año sumaron US$ 52.737 millones, el mayor valor de la historia, representando el 68% de las exportaciones totales del país. Ello es, apenas 1 punto porcentual por debajo del 69% récord del año anterior.

Por otra parte, en los primeros 8 meses del 2022, las exportaciones de PP + MOA (Productos Primarios + Manufacturas de Origen Agropecuario) suman US$ 39.540 millones, más de US$ 4.000 millones más que en igual período del año anterior, por lo que, de continuar con la tendencia, el sector va camino a superar este año el récord exportador del 2021.

Finalmente, también resulta interesante de remarcar que las tres principales cadenas de granos (sojera, maicera y triguera) representaron nada menos que el 47% de las exportaciones totales del país en el 2021, la mayor proporción histórica, superando el 44% del 2016. Entre las tres, generaron exportaciones por US$ 36.471 millones, más de un 55% por encima del valor exportado en el año 2020.

2. Trabajo de calidad: el 21% del empleo privado en Argentina está relacionado directa o indirectamente con las cadenas agroindustriales

El total de empleo estimado generado por las cadenas agroindustriales y agroalimentarias en el 2021 fue de 3.625.198 puestos de trabajo, lo que significa el 21% del empleo privado del país. De este total, 1.480.144 (el 41%) personas están empleada en el sector primario, 965.593 lo están en el procesamiento industrial (el 27%), 1.064.727 (el 29%) en el comercio mayorista y/o minorista de productos agroindustriales o alimentarios y 114.733 (el 3%) personas están empleadas en transporte y almacenamiento y servicios relacionados.

Además, las cadenas agroindustriales representan una proporción considerable dentro de cada uno de los sectores de actividad económica informados por INDEC. De la producción primaria, el 97% de los ocupados corresponden a las cadenas agroindustriales y agroalimentarias. Del sector manufacturero, el 41% del empleo está relacionado a los complejos agroindustriales, mientras que el 29% del empleo en el comercio mayorista y minorista es atribuible a las cadenas agroindustriales y agroalimentarias. Finalmente, el 10% del empleo en el sector transporte está asociado directa o indirectamente a las cadenas agro.

3. Sostén del Estado: $1 de cada $4 que recaudó el Estado Nacional por tributos en el 2021 lo aportaron las cadenas agroindustriales y agroalimentarias

Con los datos consolidados del anuario estadístico de AFIP, se confirma un dato anticipado hace siete meses por la BCR: el agro aportó casi uno de cada cuatro pesos de impuestos nacionales en el último año. En el 2021 el campo generó 2,8 billones de pesos en recaudación impositiva, sobre una recaudación nacional total de 11,9 billones de pesos. En términos reales, la recaudación impositiva de las cadenas agroindustriales creció un 42%, el máximo valor desde el año 2017.

El aporte tributario del agro supera con creces a los derechos de exportación: estos representan el 30% de los impuestos que paga el campo argentino. El grueso de esta generación tributaria proviene de impuestos internos, que representan el 70% restante: IVA (29%), Impuesto a las Ganancias (21%), Aportes a la seguridad social (15%) e impuestos a los débitos y créditos (6%).

4. Pilar de la economía: las cadenas agroindustriales y agroalimentarias explicaron el 17,4% del PIB argentino en 2021

Las cadenas agroindustriales y agroalimentarias representaron en el último año una cuantiosa proporción del PIB argentino. Según un trabajo realizado por Lódola et. al para el Ministerio de Economía (2021), las cadenas del sector crecieron un 5% con relación al año previo. No obstante, a pesar de este incremento, dado que el aumento en el PIB fue de una magnitud mayor, la participación relativa en el total de la economía argentina cayó respecto del año previo, pasando de 18,3% en el 2020 al 17,4% en el 2021.

Dentro de las principales cadenas, la de la soja emerge nuevamente como la más importante del sector agroindustrial, con un crecimiento de 1,4% interanual. No obstante, su participación relativa cayó de la mano de la merma en la producción del último año, representando el 16,3% del total de las cadenas agroindustriales. La rama de transporte y logística se ubicó en segundo lugar, representando el 9,4% y la forestal, papel y muebles cerró el podio con el 7,7%.

Además, resulta interesante destacar las cuatro cadenas que le siguen: triguera (7,5% del total de CAA); bovina (6,1%); maicera (5,6%) y láctea (5,2%). Es decir, tomando éstas cuatro más la cadena sojera, que pueden ser consideradas las más tradicionales del sector, representaron nada menos que el 41% del total del sector y el 7% de la economía argentina.