Producción e industria nuevejuliense: En el 2025 se trabajara en saber quienes somos y donde estamos parados

La cartera municipal de producción tuvo desde la mitad del ultimo año 2024 un intenso trabajo con los distintos actores productivos desde el agro, la industria y el comercio.

Su titular, Cecilia Fussari, llevo adelante una variada agenda de trabajo e intercambio con estos actores, en especial con Sociedad Rural de 9 de Julio y Cámara de Comercio, además de mantener junto a la Intendente María Jose Gentile, reuniones con empresarios y emprendedores del partido de 9 de Julio.

Fussari llego al cargo con un plan de trabajo que tuvo el visto bueno por parte de María Jose Gentile en que avance y es en poder contar con un relevamiento de que somos los nuevejulienses en materia de producción y comercio; y para ello se llevaron adelante algunas reuniones con representantes del empresariado local y de productores rurales.

La Sub Secretaria de Producción y Empleo Municipal sostuvo en dialogo con El Regional Digital «si no sabemos donde estamos parados yo diría que es muy difícil tomar decisiones y mucho más difícil todavía es ir ante organismos provinciales o nacionales a gestionar lo que sea, porque la primera pregunta es, 9 de julio a qué se dedica, o qué tenés en el partido?, expreso y agrego, en este sentido tuvimos reuniones con varias instituciones, todavía no definimos, pero estamos a punto de definir quién va a ser el que haga el trabajo de campo, y ahí también involucrar a los alumnos de los dos institutos terciarios que tenemos en la ciudad, hay carreras afines que tienen inclusive materias como estadística, y entendemos que a los chicos les va a ser super útil hacer un trabajo de campo en primera persona, y la entidad lo que va a hacer es coordinar estos grupos de trabajo, va a ser un peinado que nunca se ha hecho en la ciudad, comento.

Consultada si esto alcanza al area rural, informo, es la idea, estamos viendo la mejor manera, porque entendemos también que hacer un peinado de ese tipo va a llevar un trabajo de logística bastante grande, desde la sociedad rural también lo piden, porque hay datos que ellos quisieran obtener que no los tienen, y entonces la idea es trabajar entre las tres grandes instituciones, Cámara de Comercio, Municipio y Sociedad Rural, confirmo.

En cuanto este «peinado» adelanto que se esta por definir cuándo se va a empezar, las instituciones con las que hablamos nos han marcado un lapso entre 4 y 6 meses, no es un tiempo larguísimo en el cual vamos a empezar a obtener datos, y es sumamente necesario también para gestionar, y conocer el entramado productivo de 9 de Julio.

Como dato de que no se conoce este entramado, comento, «nos pasan en los desayunos que hemos desarrollado en estos últimos meses, que hay muchas empresas locales que no se conocen entre sí, y a veces salen a buscar un producto que tienen acá en 9 Julio, a traerlo de Buenos Aires o de otros lugares, por no conocer lo que se tiene aquí», subrayo.

Por lo que queremos que las locales se conozcan, y que puedan abaratar costos. Yo creo que la industria tiene una necesidad de esto, y no hay que dejar de mencionar que también estamos trabajando fuertemente para que el Parque Industrial nazca en 9 Julio, y en eso también estamos trabajando fuertemente», finalizo.