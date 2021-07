Producción de alimentos: Países de las Américas dieron una muestra de unidad en la Pre Cumbre de Sistemas Alimentarios

Los países de las Américas hicieron una fuerte demostración de unidad en el contexto del debate global sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios, pidiendo que su voz sea escuchada y sus acuerdos plenamente incorporados a las tratativas en curso.

Ministros de Agricultura y altos funcionarios de 33 países del Hemisferio se reunieron para destacar el rol de garante de la seguridad alimentaria mundial que cumple la región, al presentar al mundo de manera conjunta el documento “Principales Mensajes en camino hacia la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, desde la perspectiva de la Agricultura de las Américas”.

El trascendente encuentro fue organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en la Embajada de Brasil en Roma, ciudad donde se está desarrollando la Pre-Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, preparatoria para la Cumbre que tendrá lugar en septiembre en Nueva York.

La reunión se desarrolló de forma híbrida –presencial y virtual- y tuvo la presencia de los ministros de Agricultura Tereza Cristina Correa, de Brasil; Luis Basterra, de Argentina; Santiago Bertoni, de Paraguay; María Emilia Undurraga, de Chile; José Angel López, de Guatemala; Mauricio Guevara, de Honduras; Zulfikar Mustapha, de Guyana; Tanlly Vera, de Ecuador; Fernando Mattos, de Uruguay; Augusto Valderrama, de Panamá; Clarence Rambharat, de Trinidad y Tobago; Indar Weir, de Barbados; y Floyd Green, de Jamaica.

Junto a ellos dieron el presente y adhirieron a la presentación secretarios, subsecretarios y altos funcionarios de otros países del hemisferio, además del Director General del IICA, Manuel Otero.

El documento contiene 16 mensajes clave sobre el papel irremplazable de la agricultura, pone en primer plano a los agricultores como protagonistas centrales de la producción alimentaria y destaca que la actividad agropecuaria es fundamental para erradicar la pobreza, impulsar el desarrollo rural y proteger el medio ambiente.

En nombre de todos sus colegas el documento fue introducido por el ministro paraguayo Bertoni, presidente del Comité Ejecutivo del IICA y también titular del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), foro ministerial de consulta en el que participan también Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

“Presentamos este documento que representa la visión de una región productora de alimentos central para el mundo que ha llegado a un consenso y que asume su responsabilidad tanto en la producción agrícola como en la sostenibilidad”, dijo Bertoni.

La ministra Tereza Cristina puso el énfasis en que la agricultura forma parte de la historia y la cultura de las Américas, continente donde el medio rural tiene un fuerte arraigo. “Somos el principal productor de alimentos y de servicios ambientales del mundo, por lo que nuestra región debe ser incorporada como parte de la narrativa que se está produciendo en la Cumbre. No se puede sostener que la agricultura es responsable del cambio climático”, indicó la jefa de la cartera agropecuaria del gobierno de Brasil.

En representación de Argentina, el ministro Basterra indicó que «las Américas no son espectadoras de decisiones de otros; el continente contribuye a la solución de problemas tan graves como el cambio climático y la necesidad de producir más alimentos para una población creciente. Aceptamos las decisiones tomadas con evidencia científica, pero no otro tipo de decisiones que vayan en contra de los intereses de la región”, destacando también que las naciones americanas saben valorar su capital natural y los servicios ecosistémicos que brindan. “La forma en que producimos no es el problema; por el contrario, ayuda a resolverlo”, afirmó.

El ministro guyanés Mustapha -en representación de su país y como responsable de los temas de seguridad alimentaria de la Comunidad del Caribe (Caricom)- repasó los desafíos que enfrenta la producción agrícola en el Caribe, entre los cuales citó los costos del comercio, la vulnerabilidad al cambio climático, los shocks económicos, la falta de infraestructura y las barreras para acceder a mecanismos de financiamiento. “Aun con estos problemas nuestro compromiso para la transformación de los sistemas alimentarios es sólido”, aseguró.

El ministro uruguayo Mattos llamó a priorizar la ciencia y a rechazar “las teorías que intentan vincular la producción agropecuaria del continente con el cambio climático. Somos la solución y no el problema de los sistemas alimentarios. No se puede proponer limitaciones al consumo de los productos agropecuarios mientras otros sectores, como el de combustibles fósiles, son los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Por su lado, la ministra ecuatoriana Vera consideró que es “histórico” el consenso alcanzado por la región de cara la Cumbre de Sistemas Alimentarios y enfatizó que las Américas se plantean combatir el hambre y desarrollar sus economías a través de la agricultura, sin descuidar los ecosistemas.

“No somos parte del problema, sino de la solución”, dijo la ministra chilena Undurraga, quien subrayó la importancia de las tres dimensiones de la sustentabilidad en la transformación de los sistemas agroalimentarios: económica, social y ambiental.

El Subsecretario adjunto de Comercio y Asuntos agrícolas exterior de los Estados Unidos, Jason Hafemeister, consideró que la prioridad es “producir más alimentos utilizando menos recursos” y destacó que el grupo de ministros de Agricultura y funcionarios que participaron en la reunión “representa el espíritu de las Américas y cumplirá un papel poderoso mediante el aporte de nuevas ideas”.

El ministro López de Guatemala, quien preside el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), dijo que el reto es “dignificar la producción de alimentos, que no es apreciada en su verdadera dimensión. Ya vimos con la pandemia su importancia”.

El Secretario hondureño Guevara destacó el apoyo del IICA a su país durante la pandemia y habló del reto que significa “convertir a los productores tradicionales de subsistencia en productores de alto valor”, enfatizando que «hemos hecho un gran esfuerzo para llevar ayuda a todos los productores, que enfrentan muchas dificultades para acceder a la innovación, al crédito, a la tecnología y a la productividad porque son en su mayoría de subsistencia”.

A su turno, el ministro Valderrama, de Panamá, hizo foco en las desigualdades globales y consideró que “los países más ricos tienen la obligación de solidarizarse con los países más pequeños y más pobres. Somos víctimas del cambio climático y de situaciones injustas en el comercio internacional”.

El ministro Rambharat subrayó que los consumidores de todo el mundo demandan cada vez más alimentos que sean saludables mientras que Lourdes Cruz, directora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, señaló que la prioridad debe ser “trabajar por el bienestar de las familias de nuestro campo” y destacó que las Américas “es el continente que más discutió para presentar un planteo convergente a la Cumbre”.

La importancia de la unidad continental también fue destacada por el ministro de Jamaica Green, quien afirmó que la prioridad de los países del Caribe es reducir sus importaciones de alimentos y lograr una mayor seguridad alimentaria. En tanto, el ministro Weir, del también caribeño Barbados, llamó la atención sobre la vulnerabilidad de los estados insulares al cambio climático y la necesidad de generar mecanismos que fomenten la recuperación de los agricultores luego de eventos meteorológicos extremos.

El Director de Desarrollo Rural Agropecuario de Bolivia, Orlando Achú, señaló que en su país la mayor parte de los agricultores son pequeños productores y que ellos deben ser los principales beneficiarios de las políticas públicas.

Manuel Otero, por su lado, destacó el rol del IICA como constructor de puentes, contribuyendo a que los países de las Américas arribasen a un mensaje convergente para asegurar que los productores agrícolas estén debidamente representados en los foros globales de discusión.

“Son momentos desafiantes y los 16 mensajes reflejan el espíritu de unidad de una región que quiere ser protagonista y no testigo de las cosas que van a ocurrir”, anunció Otero, quien reafirmó que la agricultura es un sector estratégico para los países de las Américas, región destinada a ser el garante de la seguridad alimentaria nutricional global y de la sostenibilidad ambiental del planeta.