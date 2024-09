¿Por qué Argentina no le vende trigo segregado a Brasil?

Comercializar trigo segregado por calidades a Brasil (principal comprador de trigo argentino), a un precio diferencial es una “vieja deuda” que hoy interpela a todos los actores involucrados en la producción y comercialización del trigo en el país. ¿Interesa realmente? ¿Por qué no se logra? ¿Conviene? ¿Rendimiento vs calidad?

En busca de agregarle valor a la producción triguera Argentina, Expocereales pone el escenario para un debate presencial entre los diferentes actores de la cadena de producción de trigo y molinos de Brasil que asistirán a la muestra. También estará Molinos Matilde, el único molino argentino que hoy exporta trigo segregado a Brasil por iniciativa 100% propia. Expocereales se realizará en el Establecimiento La Ballenera los días 30 y 31 de octubre con entrada libre.

Trigo segregado un tema a destrabar:

La posibilidad de comercializar trigo segregado al exterior está pendiente desde los años 90, cuando se comenzó a segregar por proteína y calidad de gluten porque mejoraba la calidad panadera. Muchos actores sostienen que con la llegada de los primeros trigos de germoplasma francés que privilegiaron rendimientos, todos los programas de trigo de calidad pasaron a un segundo plano durante años. Hoy el tema segregación sólo cobra protagonismo en un mapa de calidad de trigo que realiza la Provincia de Bs As con el Centro de Corredores y la cámara arbitral.

Hoy el mercado de Brasil compra trigo de calidad en EE.UU., Canadá y Rusia. Desde Brasil también se reclama que Argentina vende trigos mezcla pero no segregados. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan la posibilidad de hacerlo en Argentina? ¿Es cierto que los problemas de calidad estarían ocurriendo como consecuencia de la opción tomada por los productores argentinos de sembrar trigos más productivos en detrimento de variedades con mejores atributos físico-químicos?

¿Diferentes aranceles o plus de precio?

Según Domingo Capeloni de Aapro Trigo (Asociación que buscaba provocar acciones que contribuyan a y hacer económicamente sustentable su crecimiento) en declaraciones al programa Bichos de campo sostuvo: “Para todo proceso industrial la materia prima no es la misma, Hay diferentes tipos de trigo para diferentes usos industriales. No es la misma calidad de harina para una pizza que para un pan dulce. Los trigos diferenciados por calidad en Argentina son 1,2 y 3. Los grupos 3 son trigos de menor nivel de proteínas y menor aptitud panadera, los grupos 2 son de panificación directa y los grupo 1 son trigos que sirven de correctores para otros trigos. Para exportar al mundo tenemos un solo nomenclador. Necesitamos tener posiciones arancelarias para diferentes calidades que son hoy para los trigos forrajeros. El nomenclador es una posición arancelaria y eso le toca al estado. Hay diferentes precios en el mundo para las diferentes calidades pero, al no estar transparentado, esas primas no le llegan hoy al productor”. ¿El Hb4 es un problema a la hora de segregar por calidad? ¿Quién controla que el trigo transgénico no vaya mezclado en los embarques? Según Capeloni debería haber una posición arancelaria exclusiva para trigo transgénico.

Para el Presidente de Argentrigo: “Es un viejo anhelo poder lograrlo, desde nuestra mirada de productores creemos que se puede sobre todo trabajando con silobolsas diferenciados. El tema es que el plus de precio que se logre por ese trigo diferenciado por calidad llegue al bolsillo del productor”. Según Agustín Cantó de Ragt Semillas, “en nuestra estación experimental venimos trabajando en variedades de mejoramiento de trigo. En todos los programas de mejoramiento trabajamos para segregar por calidad y sería muy interesante y valioso para la Argentina que toda la cadena trabajara para que los materiales de buena calidad puedan tener un precio diferencial y eso beneficie al productor”. Para el Ing. Guillermo Alonso, ex integrante de Nidera y actual miembro de la firma Spraytec: “también hace falta revisar las categorías de calidades que hoy ya no pasan sólo por cantidad de proteínas sino por nuevas variables relacionadas con la demanda de los consumidores en el mundo. Además es necesaria hoy una mesa de mejoradores para debatir sobre este tema”.

El ejemplo de Matilde Exporta:

Entre tanto debate y cruce de opiniones, un pequeño molino de la localidad de Matilde, Pcia de Santa Fe, ha logrado lo que los demás aún no pudieron: exportar trigo segregado por calidad a Brasil. El molino Matilde está a cargo de René Mangiaterra y su molino es tan antiguo como el pueblo donde funciona. Esta empresa no sale a comprar cualquier trigo sino que se aprovisiona de una red de productores a los que les entrega las semillas y les compra la producción bajo contrato, a un valor diferencial. Esa red siembra unas 13 mil hectáreas cada campaña. “El proyecto Matilde Exporta busca básicamente exportar trigo segregado en camiones a granel y en contenedores a granel, que hoy ya lo hacemos y vamos a hacerlo más eficiente y en mayores volúmenes. Hoy en Matilde tenemos capacidad para 42 mil ton y está proyectado construir otras 30 mil” sostiene.

Rene Mangiaterra es uno de los invitados a disertar en Expocereales el día 30 de octubre en La Ballenera en Miramar.