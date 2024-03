Por el temporal el Club Hípico 9 de Julio sufrió daño en caballos, la ruptura de la sede y gran cantidad de arboles caídos

Estamos colapsados, todas las familias trabajando, las familias del club. Tanto padres, socios, chicos que están viniendo a colaborar. Como han visto, hay mucho trabajo por hacer, referencio la presidente del Club Hipico 9 de Julio Diana Oscos, ante el reciente temporal sufrido en la institución hípica local.

Tras una recorrida entre integrantes de la comision directiva, El Regional Digital y de la Escuela de Equino Terapia, comento «hemos tenido muchísimo daños edilicios. Tuvimos caballos muy lastimados, uno de ellos pudimos recuperarlo, mientras se escuchaban motosierras trabajando para liberar el paso de los arboles y enormes ramas caidas por el impacto del tornado que se dio en la ciudad.

En cuanto al daño en los animales, la presidente del Club detallo «los caballos que se lastimaron fueron los que salieron para la calle. Aparecieron del lado de la calle. Así que estimamos que saltaron o que los puede haber empujado el viento un poco hasta el alambrado, estimo.

Al momento del temporal había 25 caballos, y los que sufrieron mayores daños, son los pertenecientes al Club, como asi tambien los de particulares, pero en menor grado.

Por el Club Hípico pasan un total de 50 personas a practicar este deporte, mientras que 46 chicos con distintas discapacidades son parte de la Escuela de Equino Terapia, informaron desde la institución.

Por su parte la Secretaria de la entidad, Lucrecia Walter, informo que se esta haciendo recuento de daños a medida que vamos despejando el predio. Vamos viendo las roturas. No solo se voló parte del techo del salón como están viendo, sino que un árbol rompió toda la conexión de agua. No tenemos tendido eléctrico funcionando en este momento, y es innumerable la cantidad de árboles que ya no existen.

Por su parte uno de los profesores de Equino terapia, Gustavo Noli comento que se tiene mucha actividad con eso. Felizmente, como decían las chicas, los caballos nuestros, los que usamos en equino terapia, no sufrieron ningún daño. Sin embargo no podemos trabajar este sábado porque ya vieron cómo estaba la rampa de acceso para subir a los caballos.

Vamos a tratar entre el viernes y el sábado de limpiar todo y ya la otra semana de actividad.