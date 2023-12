Policía aprehendió a dos personas que vendían drogas en el Parque Gral. San Martin

Se lleva a conocimiento que en la fecha personal del GTO dependiente de la Estación de Policía Comunal Nueve de Julio Sub DDI Bragado (avanzada Nueve de Julio), DAIC Zona Interior Norte y Sub DDI Chivilcoy, tras realizar distintos tipos de Operativos en Prevención de la comercialización de estupefacientes y de distintas delitos y/o faltas en General, quienes se encontraban en transitando en vehículos no identificables proceden en la calle Pte. Perón y Salta (en inmediaciones del Parque General San Martín) de esta localidad, a la interceptación de un masculino de 37 años de edad y una femenina de 46 años, los cuales se los observaban que siempre hacían el mismo recorrido en el interior del Parque, dialogando con distintos transeúntes intercambiándose distintos tipos de envoltorios.

Que ante ser observado dicha situación por personal de la Estación de Policía Comunal Nueve de Julio, es que se procede a la requisa de los sujetos, ambos de 9 de julio, a quien se les extrae de entre sus prendas una bolsa de color negra conteniendo en su interior un polvo de color blanco, que ante la exposición del Reactivo, arroja resultado positivo de HIDRATO DE COCAÍNA, procediéndose también al secuestro de dinero en efectivo y tres teléfonos celular uno marca SAMSUNG, color azul y dos Motorola color negros.

Se le dan intervención a la unidad Funcional de Instrucción N° 04 del Departamento Judicial de Mercedes, quedando los involucrados a disposición de la fiscalía interviniente