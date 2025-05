Play Offs: Bajo una torrencial lluvia, ganaron San Martin y Libertad

Se disputo este domingo la primera fecha de los Play Offs, partido de ida por la Liga Nuevejuliense de Futbol buscando el ganador de la etapa, donde el clima tuvo su gran protagonismo pasada las 14hs y hasta que los árbitros dieron el pitazo final. Incluso en alguno de los partidos debieron suspender por unos minutos debido a tormentas eléctricas.

Lo cierto que en el Estadio «Juan Ángel Maldonado», San Agustín recibió a Once Tigres, que llego allí sin la presencia de Leo D´Urso, debido a que dejo la Dirección Técnica del Auriazul, y en su reemplazo asumió Javier Albano.

Lo empezó ganando el equipo «Granate», luego empato Once Tigre y paso ganarlo al finalizar el primer tiempo. Casi sobre el final, San Agustin lo empató 2 a 2.

En La Niña, el equipo «tricolor» recibió a Libertad, donde los dirigidos por Mariano Balhano se trajeron una victoria por 2 a 0.

En el Estadio «Ramon N. Poratti», Atlético 9 de Julio recibió a su clásico rival, San Martin, equipo que llego al lugar muy bien acompañado por la hinchada santa. El primer tiempo termino con una victoria parcial para el «millonario». Sin embargo en el segundo tiempo, San Martin que volvió a demostrar como arma ofensiva su capacidad física, y a los 15 minutos del segundo tiempo con un gol en contra, lo empato.

En medio de una torrencial lluvia faltando 10 minutos, un tiro de afuera del área ejecutado por el 10 de San Martin, Mateo Lizaso, no pudo contener el arquero Proenza y el «santo» se puso arriba en el marcado. El partido finalizo 2 a 1 en favor de San Martin

Finalmente, en el Estadio «Antonio Crosa», Agustín Álvarez recibió al ganador de la etapa clasificatoria, Naon, con quien empato 0 a 0. sobre el final del primer tiempo un penal para la visita, el arquero de Agustín Álvarez contuvo la pelota ejecutada por Perujo.

Síntesis de la fecha – Partido de ida

San Agustín 2 vs. Once Tigres2

Atl. La Niña 0 vs. Libertad 2

Atl. 9 de Julio 1 vs. San Martín 2

Ag. Alvarez 0 vs. Atl. Naón 0

Próxima fecha – revancha

Once Tigres – San Agustin

Libertad – Atl. La Niña

San Martin -Atl. 9 de Julio

Atl. Naon – Ag. Alvarez