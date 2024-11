Pesca de Costa en Olavarría: La experiencia de Laguna Blanca Chica

Nuevamente los pronósticos de fuertes vientos que no cesan nos hacen cambiar la agenda original; conversamos con nuestro corresponsal Cristian Ledesma, conocedor de las lagunas de Olavarría si los hay, quien nos había invitado a compartir una pesca de costa muchísimas veces y le dijimos: el domingo te caemos y hacemos una nota juntos.

Carlos Sosa, mi hijo Enzo y yo salimos muy temprano de Chacabuco y a eso de las 6 y media de la mañana nos encontramos en la tranquera de la laguna, la cual abre a las 7 de la mañana, recordamos que este espejo es solo para pesca de pejerreyes de costa, nos atendió Luis, encargado del lugar (contacto 2284 52-4380) quien nos conto detalles del funcionamiento del lugar: abren a las 7 de la mañana y cierran a las 18,30 horas, hay proveeduría en el lugar y en temporada venden carnada, no se puede acampar en el lugar.

Nos llamó la atención lo hermosa que es la laguna, muy profunda, chica como lo indica su nombre y lo bueno es que tiene un camino que la rodea por completo por lo que te permite elegir el lugar donde pescar y en el que elijas tenes el auto a tu lado, muy cómodo. Junto a Cristian nos esperaban Daniel Scuffi y el conocidísimo Rabanito Gregorini, con quien compartimos alguna nota.

Cristian eligió la costa (donde había estado el día antes testeando el pique y logrado 40 pejerreyes) lugar en que el viento pegaba de frente, llegamos y armamos el campamento, un Gazebo casero, parrilla y autos rodeando el mismo para protegernos de las ráfagas que pronosticaban a la hora del almuerzo.

Armamos equipo y comenzamos a tirar las líneas al agua: algunas de fondo, otras con paternóster, y unas cuantas con línea de flote con el detalle que luego de la ultima boya le adosamos un metro y medio de tanza con una plomada para anclarla y que el viento no la trajera hasta nosotros.

Pasado algunos minutos, comenzamos a tener piques y el viento a aumentar su intensidad. Rindieron muy bien, haciendo la diferencia las líneas de fondo con brazoladas de mas de un metro, no encontrando pique en las de flote que el día anterior habían logrado la mayoría de los pejes.

Pusimos el asado mientras íbamos sacando muy lindos pejerreyes, aun con la dificultad del día que nos había tocado.

Se sumo al grupo: otro amigo de Cristian, Federico Galván quien llego tipo once y mientras charlamos un poco y se hacia el asado vimos unos biguás en una bahía a unos 200 metros donde la costa reparaba al lugar del fuerte viento y Enzo con Federico decidieron ir a probar a ese lugar con las líneas de flote.

Ni bien llegaron lograron 2 pejerreyes y muchísima actividad, con borbollones y corridas de pejerreyes, así que la idea era comer y luego dirigirnos al lugar a pescar en esa modalidad, pues el pescado estaba allí.

El pronóstico que siempre miramos, además de las fuertes ráfagas pronosticaba algunos chaparrones, pero después de las 17 horas por lo que suponíamos tendríamos unas horas para poder pescar de esa manera.

Pero por suerte nos dejo comer, la tormenta se adelantó y cuando terminábamos el asado y mientras nos dirigíamos hacia allí, comenzó a lloviznar, primero suavemente y luego a diluviar, razón por la cual debimos desarmar tantos equipos e instalaciones apurados para poder salir pues hay algunos bajos alrededor de la laguna que suelen ponerse feos, no así los caminos de entrada al pesquero y el de tierra hasta Olavarría que aguantan la lluvia y son transitables.



Abandonamos el lugar cerca de las 14 horas habiendo logrado, a pesar del mal día mas de 25 pejerreyes de muy lindo porte y muy peleadores, recomendando este espejo que a pesar de que no se regala es una hermosa alternativa para la pesca de pejerreyes de costa.

Otra pesca mas que nos complica el clima y van…, desde agosto a esta parte del año nos han tocado, salvo ocasiones días muy feos para practicar el deporte que nos apasiona.

Como en cada nota que escribimos, les pedimos que sean conscientes que tenemos que cumplir lo que la ley rige en medidas, cuotas y vedas de cada especie para aportar nuestro grano de arena para que en un futuro nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos nosotros hoy en día, y por supuesto dejar limpios todos los lugares a los que concurrimos, no cuesta nada en una bolsa llevarse toda la basura que hagamos en nuestra jornada de pesca.

El video de esta jornada ya está en nuestro canal de YouTube, para quienes quieran más detalle de este relevamiento.

Luis o. Ventimiglia

Pescadpr apasionado

Cocodrilo fishing team