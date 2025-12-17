Perspectiva climática para el verano y otoño 2026: A pesar del buen resultado productivo, que modelo se observa

Un nuevo informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dando a conocer una perspectiva agroclimatica como lo hace semanalmente, en esta oportunidad la entidad dio a conocer que se preve para las proximas dos estaciones de verano y otoño 2026.

Con un informe emitido por el Ing. Ag. Eduardo Sierra, la Bolsa destaca que durante las últimas semanas, el enfriamiento del Pacífico Ecuatorial alcanzó su mayor expresión, tanto sobre su margen asiático (1) como sobre su margen americano (2 y 3), llegando a un estado de “La Niña Débil, mientras los vientos polares se mantienen por encima de su nivel medio, provocando un extenso enfriamiento del Océano Glacial Antártico (4), haciendo que la Corriente Fría de Malvinas ascienda hacia el norte (5), donde se encuentra con la corriente fría de Benguela (6), enfriando el Litoral Atlántico Americano.

Aunque se espera que la duración del fenómeno sea corta, retornando al rango normal hacia el final del verano próximo, es probable que lo que resta de la temporada continúe observando riesgos de consideración:

PRIMAVERA 2025

Desde la Tormenta de Santa Rosa hasta lo que va de la primavera, el sistema climático conservó una elevada actividad, produciendo precipitaciones abundantes, con intensos focos de tormentas severas, manteniendo los suelos con buenas reservas de humedad, pero acentuando los anegamientos en los campos bajos, al mismo tiempo que la temperatura observó heladas tardías e intensas, que se alternaron con calores tempranos (Figura Superior).

Dado que los episodios tipo “La Niña” son positivos en el Trópico, el centro del Brasil, el Paraguay, el NOA y el extremo norte de la Mesopotamia recibirán lluvias abundantes, acompañadas por fuertes calores, con riesgo

de tormentas severas puntuales, extendiendo sus efectos hacia el oeste de Córdoba.

Contrariamente, gran parte del área agrícola de la Región Pampeana, el sur de la Mesopotamia y el Uruguay, y el extremo sur del Brasil, podría recibir precipitaciones algo bajo el promedio, con sus mínimos sobre su ángulo

sudoeste, y un foco seco sobre el límite común de Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires, acompañadas por fuertes calores, dando un balance hídrico negativo, causando estrés a los cultivos y pasturas e

iniciando incendios de pastizales.

VERANO 2026

El sistema climático iniciará el verano 2026 en un estado “La Niña Débil” , evolucionando gradualmente hacia un “Neutral Perfecto”, con anomalías térmicas nulas, en su final, mientras los vientos polares reducirán su

intensidad, mejorando las perspectivas climáticas No obstante, el patrón de comportamiento climático conservará riesgos de consideración, obligando a un cuidadoso manejo.

• Posible continuación de un lapso seco y muy caluroso, que se extendería desde fines de la primavera hasta mediados del verano, sobre gran parte del área agrícola de La Argentina y el Uruguay, y el extremo sur del Brasil causando estrés a los cultivos y pasturas y generando incendios.

• Riesgo de fuertes excesos hídricos sobre el norte del NOA, el oeste de la Región del Chaco, el oeste del Paraguay, el norte de la Mesopotamia y el centro y parte del sur del Brasil.

• Registros pluviométricos bajo lo normal sobre el sur de Cuyo y el oeste de la Región Pampeana.

OTOÑO 2026

El otoño 2026 comenzará en “Neutral Perfecto” evolucionando gradualmente hacia un “Neutral Cálido”, pero al mismo tiempo, los vientos polares se activarán en forma temprana, compensando negativamente esta evolución, provocando un escenario contrastante.

• Las irrupciones de aire polar se activarán tempranamente causando fuertes tormentas cordilleranas y enviando vigorosas masas de aire polar hacia el área agrícola, generando una amplia franja seca que correrá en diagonal sobre el oeste del NOA, gran parte de Cuyo y gran parte de la Región Pampeana, reduciendo el riesgo de calores tardíos, pero provocando heladas tempranas.

• Contrariamente, la circulación tropical persistirá sobre el este del NOA, la mayor parte del Paraguay, la mayor parte de la Región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, la mayor parte del Sur del Brasil y la mayor parte del Uruguay, manteniendo el riesgo de calores tardíos, acompañados por precipitaciones abundantes, con riesgo de tormentas severas.

CONCLUSIONES

La campaña agrícola 2025/2026 conserva un excelente potencial productivo, pero sería poco prudente subestimar los riesgos que podrían emerger durante lo que resta de su duración.