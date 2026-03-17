Pereda confirmó que irá como oposición de Pino y no dimitirá como vice

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, en dialogo con Revista Chcara en el marco de Expoagro planteó la necesidad de ampliar el rol de la entidad y proyectar su accionar hacia el futuro del sector agropecuario, al tiempo que cuestionó la posibilidad de una nueva postulación del actual presidente, Nicolás Pino.

«El campo tiene muchísimo más para dar, yo soy el primer interesado en que lo dé y creo que desde un lugar como la Rural, verdaderamente podemos hacer una diferencia«, sostuvo Pereda y agregó que «es una Rural que tiene que abarcar más, no tiene que quedarse solamente con los registros genealógicos, que es un servicio que tenemos que profundizar y mejorar, pero tenemos que pensar los próximos 20 años para el campo».

En ese sentido, el dirigente rural señaló que existe un amplio respaldo dentro del sector para impulsar cambios dentro de la entidad. Entre los apoyos mencionó al exfuncionario y productor agropecuario Santiago del Solar, quien integró el gobierno de Mauricio Macri, además de otros referentes vinculados al sector.

Según explicó, también acompañan su propuesta dirigentes como Juan Balbín, junto con equipos de trabajo de distintas provincias. Pereda aseguró que recibe llamados de productores de diversas regiones del país interesados en sumarse al proyecto, lo que -según indicó- refleja un clima de participación creciente dentro de la institución.

Debate por la reelección

Consultado sobre la posibilidad de que el actual presidente de la SRA vuelva a presentarse para un nuevo mandato, Pereda fue categórico al señalar que no corresponde una nueva candidatura. «De ninguna manera debiera presentarse porque él ya cumple su limitación de tres mandatos consecutivos para la Rural, lo está cumpliendo ahora en septiembre», destacó el dirigente y explicó que «lo bueno para la institución es hacerla fuerte y no debilitarla, tratando de tensionar y encontrar cuestiones laterales de interpretación para un estatuto que es muy claro; Cuando nosotros nos comprometemos a hacer tres mandatos, nos comprometemos. El compromiso es esencial».

«De ninguna manera debiera presentarse porque él ya cumple su limitación de tres mandatos consecutivos para la Rural»

Rol institucional y campaña

En relación con su continuidad en la vicepresidencia mientras desarrolla su posicionamiento interno, Pereda descartó la posibilidad de renunciar al cargo para llevar adelante una campaña. Al respecto, sostuvo: «De ninguna manera vamos a dimitir, yo ocupo mi puesto del rol institucional que tengo, he cumplido siempre los compromisos y creo que es bueno para la institución ceder naturalmente lo que se tiene que es, el suceso natural que tiene la Rural»

Finalmente, al ser consultado sobre cómo será la dinámica de trabajo diaria dentro de la conducción de la entidad en este contexto, Pereda remarcó que la organización del funcionamiento institucional depende del actual presidente. «Eso es un problema del presidente, él tiene que pensar cómo quiere trabajar, él es el que poner las condiciones, yo estoy para acompañar, siempre estuve», concluyó.