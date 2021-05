Pablo Micheli con el jefe de la Región Sanitaria III Dr. Jorge Herce: “Necesitamos que más gente se inscriba al plan de vacunación”

El dirigente Pablo Micheli, referente gremial y presidente del Movimiento Político Cultural y Ecológico para la Unidad, se reunió este viernes 28 por la tarde con el jefe de la Región Sanitaria III Dr. Jorge Herce. “Esta región es de suma importancia ya que comprende los distritos de Junín, Chacabuco, Lincoln, Gral. Pinto, Arenales, Ameghino, Alem y Los Toldos, donde se está haciendo un gran trabajo con el plan de vacunación contra el Covid-19, entre otras tantas acciones que llevan adelante”, resaltó Micheli, quien informó que el objetivo era conocer de manera directa cómo avanza la misma en cada distrito. “Me comprometí con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y con el propio Gobernador, Axel Kicillof, a ayudar a que el plan Vacunate Buenos Aires tenga la mayor visibilidad posible. Por eso, como no me gusta hablar sin datos correctos, vengo a interiorizarme con la información precisa donde corresponde”.

Micheli aseguró que desde el Movimiento Político que lidera “Vamos a acelerar con una acción que ya venimos haciendo pero que desde ahora vamos a intensificar, que es salir a buscar a más cantidad de gente para que se inscriba para recibir la vacuna contra el Coronavirus”, y agregó, “En los próximos días vamos a triplicar la cantidad de compañeros y compañeras en los barrios y en cada distrito para que podamos inscribir a más personas al programa de vacunación de la provincia, sobre todo a la población de entre 18 y 40 años que es la próxima a vacunarse”.

También hizo una invitación pública y una crítica a la oposición. “Yo le pido a cada persona que todavía no se inscribió, que lo haga, que las vacunas están llegando y que poco a poco vamos logrando un gran avance contra la pandemia. No hagan caso a las campañas de odio o desprestigio contra la vacunación. La vacuna no es un veneno, es la esperanza que tenemos para parar esta pesadilla. Necesitamos que más gente se inscriba al plan de vacunación para lograr la inmunidad de rebaño”, resaltó por último el dirigente de Junín.