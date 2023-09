Nestor Grindetti y María José Gentile dialogaron con vecinos sobre sus propuestas de gobierno

En la jornada de este sábado en horas del mediodía, el espacio Juntos por el Cambio 9 de Julio impulso una jornada de dialogo entre vecinos y el candidato a gobernador, Nestor Grindetti y la candidata a intendente municipal, Dra. María José Gentile, quienes se reunieron en una confitería céntrica de la ciudad.

De la reunión también participaron el Intendente municipal Mariano Barroso, el diputado Mauricio Vivani y concejales de UCR y de Juntos.

Gentile: “no nos tiene que dar lo mismo que gobierne alguien que desconozca la provincia”

En primer lugar, la Dra. Gentile agradeció el acompañamiento de Grindetti, al tiempo que remarco que el trabajo lleva adelante el candidato a gobernador junto a Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen y candidato a vice gobernador.

“Son dos intendentes que nos tiene que hacer repensar, sobre el conocimiento que ellos tienen y debemos valorar esta fórmula para los bonaerenses, ya que nadie mejor que ellos conocen las dificultades que atraviesan los municipios e intendentes”, dijo la candidata a intendente y agrego, “no nos tiene que dar lo mismo que gobierne alguien que desconozca la provincia”, subrayo.

Grindetti- Fernández: Única alternativa de gobierno

Por su parte Nestor Grindetti planteo que el mensaje al bonaerense es de esperanza, ya que estamos seguros de que realmente somos la única alternativa para sacar al kirchnerismo de la provincia de la nación, y a partir de ahí conformar un gobierno con gobernabilidad. Nuestro equipo tiene mucha experiencia en el manejo del Estado. Cuenta con ideas sólidas y realizables, concretas y con los pies sobre la tierra, a lo que se suma el liderazgo de Patricia Bullrich, sostuvo el intendente de Lanús.

Según las matemáticas de Grindetti, equipo, ideas y liderazgo, transformamos una oferta electoral que es muy diferente a las dos otras listas, sostuvo el candidato a gobernador de “Juntos por el Cambio”.

En caso de acceder a la gobernación bonaerense, Grindetti sostuvo que hay que resolver por un lado problemas de coyuntura e inmediatos y que no necesitan leyes, y luego estrategias que, si requieren discusión parlamentaria, informo. Claramente nuestro gobierno va a ser con intendentes integrándolos en lo que es la discusión de políticas públicas como seguridad, educación y salud. Iremos también en un achique del Estado, pero no con el concepto de achicamiento, será con criterios, ya que el Estado no es ni chico ni grande, sin con el tamaño adecuado de las circunstancias y debe ser eficiente en todo, sostuvo.

En ese sentido, Grindetti, fue crítico de Kicillof, señalando que aumento los cargos políticos de 1000 a 1.900, ya que es un dinero de los vecinos que se mal gastan.