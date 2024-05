El Judo de Club San Martin sigue en crecimiento: tras la competencia nacional, tambien llego el internacional con medalla

Las últimas semanas han sido para la Escuela de Judo de Club San Martin más que positivas, donde a partir de realizarse en instalaciones de la entidad de calle Pueyrredón, el Torneo Apertura de la Federación Bonaerense de Judo, en 9 de Julio, judocas del espacio tras su clasificación compitieron en el Campeonato Argentino de Judo que se desarrolló en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba.

Tal como informara San Martin, Isaias Cambelo y Alma Falco fueron los dos judocas que llegaron a la instancia nacional, y donde Alma, logro en una categoría mayor a la de ella, medalla de plata, en tanto que Isaias, con apenas 23 años, se ubicó en la quinta posición, con mucho para crecer para el deportista nuevejuliense.

Al respecto el profesor de Judo, Santiago Falco analizo con El Regional Digital el buen momento de la Escuela de Judo, donde otros judocas, también están en muy buen nivel de competencia en la provincia de Buenos Aires, resalto.

Falco comento que torneo más importante de la Argentina es justamente el que hace la Confederación Argentina de Judo (CAJ), es un torneo que se accede por puntaje y a través de cómo va rindiendo y cómo van a tener determinados hándicaps los chicos en distintos torneos, no de menor nivel porque la intensidad es similar, pero es como si fueran los torneos de fútbol local que pasan a primera o al ascenso, comparo.

Ambos, tuvieron un excelente rendimiento, tanto Isaías que es un atleta nuestro de 23 años, con muy buenas luchas, llegó a un quinto puesto, muy bien logrado, va accediendo cada vez mejor a su temperamento, un atleta muy completo, porque no todo es físico en el judo, mucho tiene que ver con el temperamento, con la forma de llegar, porque uno puede estar excelentemente bien en forma física pero la noche anterior no durmió, comió algo, esto generalmente son viajes, o sea es un atleta que está bien de cuerpo, bien físico, técnicamente lógicamente todos tenemos que mejorar y bien mentalmente, con lo cual tuvo un muy buen resultado y por otro lado Alma tenía un adicional que era competir, ella tiene 15 años, está próxima a cumplirse en este mes, pero bueno se anotó con 15 años y la idea era subir un poco la vara para que sea un poco más observada a nivel nacional y luchó en junior, que son categorías de 18, 19 y 20 años, o sea son de mayores edades, ya con 15 años y también logró un excelente resultado obteniendo un subcampeonato que fue muy elogiado, o sea que viene a su vez con una linda carrera y tratando, esto no como coach, sino como padre, de que tome todo su debido tiempo, justo 15 años, tiene que salir, tiene que tener amistades, evaluó el profesor de Judo del Club San Martin.

Consultado sobre cuanto fortalece esto para el judo de la escuela del Club San Martín, Falco refirió que mucho, es una manera de demostrar de que no estamos tan desenganchados, de que 9 de Julio está trabajando mucho y nosotros somos una escuela de judo muy nueva, apenas tenemos cuatro años en el Club San Martín y con eso hemos tenido grandes logros como hacer un torneo provincial en el propio club, tenemos miembros de la comisión directiva, soy secretario de la comisión directiva de la Federación Bonaerense de Judo, tenemos árbitros provinciales, o sea hemos desarrollado en cada aspecto del judo un gran nivel”, describió.

Medalla de Bronce en el Campeonato de la CSJ para 9 de Julio

En tanto el pasado fin de semana, también en el Arena de Carlos Paz se desarrolló el Campeonato Sudamericano de Judo, donde además de Argentina, compitieron, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, Peru, Venezuela y Cuba. En ese sentido, Santiago Falco fue convocado por el seleccionado nacional a la competencia, donde logro medalla de bronce en su categoría.

Falco informo, “venía con un torneo que había salido subcampeón y se logró la inscripción, fui convocado, me sumé a entrenar para ir a competir por Argentina, la verdad que para mí fue un honor, a los 51 años próximos cumplí 52, estar en competencia, eso me alegra, refirió.

Sobre el Toreno, explico que se aglutinan en una confederación sudamericana de judo, esa confederación sudamericana de judo hace un campeonato que es para veteranos, el judo es competitivo como todos los deportes y se es veterano a partir de los 30 años, en el año que cumple 30 años pasa a ser categoría veterana y bueno en ese fuimos a competir, se aprovechó este año, el año anterior creo que había sido Ecuador, el próximo será en Río de Janeiro. Donde se compitió con judocas de nivel olímpico, informo.

El aporte del Judo

Santiago Falco destaco que el Judo, se lo toma como un deporte que es. A cada uno nos ha trazado el judo, cambio de temperamento, nos ayuda a pensar, en si el judo es un nivelador en cuanto a actitudes sociales, tenemos en la Escuela de judo, chicos hiperactivos, y que sus padres nos llevan y tenemos chicos introvertidos, que no participan tanto en la escuela, entonces el judo le da las herramientas para que ellos expongan sus ideas, para que tengan una personalidad más fuerte, la realidad que esa nivelación, el judo ayuda y mucho, eso ha repercutido por todo esto que hemos tenido en tan poco tiempo, compartio Falco.

Todo esto se suma a los logros de la otra Escuela de judo, que conduce el sensei de Ricardo González, que tiene años en eso, pero cada uno lo maneja de su manera y nosotros tratamos de orientar a la escuela de judo, al desarrollo infantil y juvenil y lógicamente los atletas que tenemos, posicionarlo de manera nacional, subrayo el judoca nuevejuliense.