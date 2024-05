Jugaron Atlético y San Martín por la 5ª fecha de los Torneos de la Asociación

Se disputo una nueva fecha de Hockey Femenino de la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires, donde en cancha del Club Atlético 9 de Julio, se enfrentaron el local y su par nuevejuliense, San Martin.

Todo inicio con un partido amistoso previo entre los equipos de Sub 12 “B”, que ganó Atlético 3 a 0.



En la categoría Sub 14, gano Atlético 9 de Julio por 3 a 0 . Luego, en Sub 16, gano el local por 6 a 0. Mientras que las dos categorías mayores terminaron con empates. En Sub 19 y Primera empataron, 1 a 1.