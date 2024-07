Naranjas bajo cero: la ola polar provocó una drástica pérdida en una región

Luego de varias jornadas en donde la ola polar afectó de manera inusitada a gran parte del territorio argentino y ha batido records en temperatura bajo cero de mas de 50 años, para el sector citrícola del norte bonaerense estas heladas han sido devastadoras y afectaron la producción de fruta en al menos un 30%, sobre todo de naranjas. La región comprende San Pedro, Baradero, Ramallo y San Nicolás.

En la actividad explicaron que fue un combo tremendo y letal, donde la frecuencia, la duración y la intensidad han sido extremadamente fuertes que les ocasionó un daño en las producciones. “La intensidad de hasta -7º grados bajo cubierta, de -11º al ras del suelo, -7,5º en descubierto son valores muy fuertes, muy bajos para lo que es nuestra zona, para lo que son nuestros cultivos. Sumado, además, a muchas horas de helada y muchos días con continuidad de una atrás de la otra. Entonces, por ejemplo, había charcos de agua que la escarcha no se disolvía y agarraba otra vez la helada de vuelta a partir del atardecer”, explicó a LA NACION, Alejandro Guzzo presidente de la Cámara de Productores y Empacadores de Frutas zona Norte de Buenos Aires (Caproem).

Según describió, cuando comenzaron las heladas ininterrumpidas, había mucha fruta que estaba todavía en los árboles que no se pudo cosechar y se perdió. Indicó que lo que sucede de manera habitual es que existen productores que, como están conectados con la exportación y tienen galpones de empaque habilitados, sus primeros trabajos los empiezan a hacer en sus quintas, en sus lotes propios.

«El problema es que hay productores que no han tocado nada y les ha quedado el 100% de la producción arriba de las plantaciones”, dijo. Gza. Guzzo

“Rápidamente, los exportadores van sacando todo lo que hay en sus lotes, por temor a las heladas y, los productores que no están vinculados con la exportación o que no tienen galpón de empaque como para hacer exportaciones van a la cola de los acopiadores. Y, aunque se trabaje hasta 18 horas por día, hay una capacidad instalada de producción y de proceso determinada. Es decir que la capacidad instalada de proceso de los empaques no da abasto para procesar todas las frutas en 40 días”, detalló.

La Nacion Campo