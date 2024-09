Milei presentó el presupuesto en el Congreso. ¿El campo? Bien gracias y deberá esperar la quita de retenciones agrícolas

Si bien había mucha expectativa desde el campo en la presentación del Presupuesto nacional por parte del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación, para el sector no hubo ningún anuncio concreto. Solo un atisbo cuando dijo que va a haber reducción de impuestos. También es justo decir que para ningún sector en particular hubo anuncios.

Si hubo lineamientos generales. Antes de presentar la ley de leyes como es el presupuesto, Milei esbozó en su entrada con la banda presidencial y el bastón «hoy se comienza a escribir la nueva historia de la Argentina»

En el discurso sentenció: «Vengo a proponer un proyecto de presupuesto más radical de la historia. Cambiar las metodologías para armar el presupuesto». Y profundizó: Debemos saber cuánto tenemos que ahorrar para saber cuánto debemos gastar»

Entre los conceptos fundamentales está : Blindar el déficit fiscal. Reducción de impuestos. Reducción del tamaño del Estado. Sea cuál fuere el resultado económico el resultado fiscal estará garantizado.

En el palco la política agropecuaria del gobierno estaba representada por los secretarios de Gestión y Planeamiento, y el de Agricultura, Juan Pazo y Sergio Iraeta.

¿Qué dijo el campo?

Según publico el sitio Valor Agro, desde el sector agroindustrial, el primero en salir fue el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras quien expresó:

El discurso del presidente Milei para presentar la Ley del Presupuesto -la más relevante- es una ratificación de la política fiscal y monetaria de este gobierno, la que avalamos y apoyamos plenamente. Sin superávit fiscal no podemos recuperar la economía, pero ahora tenemos que trabajar en lograr un superávit comercial a través de un fuerte crecimiento exportador con valor agregado». Y sumó: La agroindustria está lista para responder a ese desafío. Pero para ello necesitamos un tipo de cambio unificado, la eliminación del cepo y de todas las restricciones que aplica el BCRA que fueron heredadas por este gobierno».

Por su parte, el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, quien había pedido en el reciente Congreso retenciones cero, destacó el rumbo del anuncio:: «Si bien no hubo anuncios específicos para el sector, se ratificó un rumbo de gobierno basado en el equilibrio fiscal y en un Estado abocado a sus funciones específicas, evitando gastos innecesarios para mantener la política partidaria y en muchos casos, la corrupción y que el Estado no interfiera en los procesos económicos que no le competen». Y profundizó: «Destacó continuar con la liberación y desregulación de la economía, y ratificó el compromiso de disminuir la alta carga tributaria, cuando se alcance el equilibrio fiscal. Asimismo continuar con la reforma del Estado, y gestionar la economía para generar confianza y con ello inversiones».

Además resaltó que «Comprometió en el control del gasto público, tanto al gobierno nacional como a los provinciales y municipales, cambiando el paradigma que tuvimos los últimos 40 años. Asimismo, pidió a los legisladores que tido gasto debe tener un correlato en la economía de otros gastos, o contar con los recursos para hacerlo. Por otra parte, nosotros ahora debemos aguardar los detalles del presupuesto 2025 para tener un panorama más amplio del mismo».