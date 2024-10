Micro silos, la tecnología que fallo en los 80, 30 años después es éxito y pone a Yomel como líder

La empresa nuevejuliense Yomel, celebra este año 51 años de vida industrial y comercial, y recientemente llevo adelante su 16º Jornada Anual de concesionarios –JAC- reuniendo a más de 130 concesionarios de Argentina, y donde fueron presentadas novedades en los segmentos de forrajes, fertilización, desmalezamiento y Agtech, además de profundizar uno de sus últimos lanzamientos, las roto enfardadoras con cúter, cámara variable, entre ellas la Mistral 680 DF, que permite entregar un micro silo protegiendo el heno, y que hoy está siendo muy bien adoptado por productores de punta tanto ganaderos como de la producción de leche.

La 16º JAC de Yomel tuvo dos jornadas on line, martes 22 y miercoles 23 para toda la red nacional y latino america de concesionarios, en tanto que el jueves 24 desarrollo, la jornada fue presencial con parte de la amplia red que la empresa ha construido.

Luego de la presentación de las novedades, y la presentación de testimonio de usuarios de la marca Yomel, fue Jorge Luis Medica, presidente de la compañía quien dejo su mensaje a la Red de Concesionarios, a quienes comento lo alcanzado por la compañía, y que todo ha sido posible gracias a la colaboración de cada uno de los concesionarios en saber llevar no solo el mensaje de la visión de Yomel, sino también entregar maquinas que dan respuestas al productor agropecuario.

En ese orden, Medica les recordó a los presentes que la empresa siempre se ha caracterizado por romper paradigmas, en su caso – Yomel- cuatro o cinco y nombre desde la tradicional Moscato, la incorporación de la aplicación de fertilizantes con equipos de hasta 25 toneladas, y planteo que, en el año 2010, cuando era el pais era un boom agrícola con la presencia de los pool de siembra donde todo lo que era un posible campo ganadero, su animales se vendían, para pasar a la agricultura. Allí, Yomel desafío con incorporar un sistema de roto enfardado de 1.20 con cámara variable ante un sistema fijo de 1,50 que se venia usando.

Hoy 14 años después el sistema ya ha sido adoptado, y no solo eso, también somos líderes en el segmento de importación de máquinas para el henolaje como fardos chicos, mega fardos, rollos y en micro silos, destaco ante su red de concesionarios.

En dialogo con El Regional Digital, Jorge Luis Medica resalto que “Se trata de entender el negocio y a veces no es tan fácil, pero para los que estuvimos toda la vida en el negocio, nos resulta totalmente simple. Y lo simple es hacer lo que a la gente le gusta, lo que le cae bien, entenderlos, sintetizo.

Nuestro negocio ha sido, por intuición, por también el deseo de buscar cosas diferentes, no ofrecer lo mismo. Nuestra empresa siempre trató, en todo lo que hizo toda la vida, no hizo descubrimientos, no hizo inventos, pero sí trajo al país equipamientos diferentes que se convirtieron en éxito. Cuando cambiamos paradigmas, cuatro o cinco paradigmas, entre toda la historia, desde que empezamos con Hilcor y cambiando paradigma con la vieja histórica Moscato, es como que nos habituamos a eso y siempre estamos buscando cosas diferentes, describo Medica.

En esa línea de pensamiento y accionar, el empresario nuevejuliense dijo “hoy estamos reflotando el henolaje que hace 30 años se intentó en la Argentina por varios medios, de distintas formas. La fórmula falló o no había el equipamiento adecuado. Nosotros con la empresa que estamos haciéndolo, que tenemos una buena alianza, ellos tienen el equipamiento y acá había que reflota rese proyecto. Vimos que ese proyecto tenía posibilidad de subsistir, de tener éxito. Y está pasando eso hoy, las expresiones de los usuarios y gente que se animó a arriesgar con nosotros, pero no tirándose al abismo, sino sabiendo que había antecedentes, recordó.

Para Jorge Medica la mirada globalizada siempre estuvo muy presente, y en ese marco siempre mantuvo contacto con este mundo de negocios globalizados, y que le ha permitido contar con máquinas de hacer forrajes, tanto sean fardos pequeños, fardos grandes, megafardos, y después los rollos, sin cúter, con cúter, con cámara variable, con cámara fija, y el henolaje. Todo ese conjunto sumado, reserva de forrajes, en eso estamos primero en las máquinas que se importan. Estamos sobre todas las compañías, por lo menos hasta hoy, en este año 2024, por sobre todas las compañías multinacionales incluso, y algún nacional que también importe, informo, como uno de los logros de este año.

El proyecto que teníamos con esta empresa, que tenemos una alianza, está dando resultados. Es decir, lo vemos después de casi 15 años de vida, resalto.

Jorge Medica, destacado persona Vip de Unacoma

La 16º JAC Yomel también tuvo en su marco, sorpresa y la misma fue precisamente para Jorge Luis Medica, cuando desde la empresa Mascar de Italia, a traves de su representante, Ivano Marucci, procedió a la entrega de un reconocimiento en nombre de la UNACOMA ( Cámara de industriales de maquinaria agrícola y autopartes de ese país).

Medica, explico que Unacoma, es quien organiza la Feria EIMA de Bolonia, y es una de las 4/5 más grandes del mundo. Es un honor que me hayan designado persona VIP, tengo mucha relación con Italia, compramos mucho en Italia, y la presidenta de Máscar, es hoy la presidenta de Unacoma, la primera mujer que ocupa ese cargo. Es la similar nuestra, Cafma de Argentina, y la primera vez que ocupa la presidencia una mujer en Italia, informo.