Mesa de Enlace: «pasamos a una etapa mas activa»

Integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) tras reunirse este martes en la ciudad de Santa Fe, con el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti brindaron una conferencia de prensa en sede de la Sociedad Rural de esa ciudad donde, conocida la decisión del gobierno nacional de extender el cierre del 50% de exportación de carne al 31 de octubre próximo, se anuncio pasar a una etapa de mayor acción.

Nicolás Pino (SRA), Jorge Chemes (CRA), Elbio Laucirica (Coninagro) y Carlos Achetoni (FAA), ante la prensa santafesina y en transmisión on line, se brindaron detalles, donde el presidente de CRA, subrayo «tenemos definido en que no vamos a tener una postura tan negociadora y pasiva, pasamos a una etapa mucho mas activa, donde no se tiene definido cuales son las acciones, seguramente tendremos asambleas, concentraciones u o cese de comercialización, pero si sostenemos que hay un error garrafal del Gobierno en mantener este tipo de medidas que lo único que hace es destruir, y recordó que hace mas de un año y medio que el campo viene soportando este tipo de medidas.

Ante la consulta si una medida gremial en estos días donde se desarrolla el proceso electoral de las PASO, puede llegar a tomarse como un acto de oposición política, fue Achetoni quien sostuvo que no y pensamos que esto es un error de decisión del gobierno y lo que estamos atacando es una medida que va afectar no solo al productor, sino a toda la cadena, en que no sufra despidos y perdidas como las que ya sufre, y aclaro que ha sido el gobierno quien nos pone en esta situacion, apunto.

En tanto que Laucirica sostuvo que en todo este tiempo ha sido el campo quien ha estado proponiendo al gobierno y que no ha tomado ello.