Mas de trescientos estudiantes universitarios de 9 de Julio estudian en la UNNOBA

La subcomisión de educación del comité de la UCR llevó adelante en la jornada del pasado lunes 31, una charla informativa sobre educación universitaria y la posibilidad de contar, en un futuro, con una extensión de la UNNOBA en nuestra ciudad, con la presencia del Secretario de Extensión Lic. Juan Pablo Itoiz y del Director de Bienestar Estudiantil Sebastián Fulderi, remarcaron desde el espacio político.

Durante una conferencia de prensa brindada antes de la charla, el presidente del Comite y Concejal, Ignacio Palacios, Concejal y recordó que «hace unos meses nos reunimos con el Rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, dónde planteamos con nuestro equipo las intenciones que tenemos para que 9 de Julio sea parte de esta universidad que es la cabeza de nuestra región y que por distintos motivos no ha hecho pie, ya que como equipo de trabajo queremos fomentar la educación superior con herramientas reales”, comento ante la prensa.

Por su pate Itoiz explicó que «nosotros en la universidad trabajamos a partir del programa de Territorialización de la Actividad Universitaria, que se enfoca en expandir la docencia, el aprendizaje y la educación superior en todo el territorio.

Hay experiencias concretas muy recientes como lo son Villegas, Rojas y Los Toldos y esperamos que la próxima sea 9 de Julio”. En otro tramo de la entrevista fue consultado porque no prospero extender la Universidad en 9 de Julio, hecho que se inicio en mayo de 2015 y que luego, la entidad juninense en su afán solicito adquirir el edificio, del ex San Cayetano, y aclaró que se habían empezado hacer gestiones y lamento que se discontinuaron, aduciendo que nunca hubo una propuesta concreta que pudiera consolidarse, ya que antes de generar un centro de actividades, debemos generar masa critica, ya que la oferta es empezar con tecnicaturas que es lo que permite dictar la ley de educación superior en diferentes sedes que no sean Junín y Pergamino dónde la oferta académica asciende a 25 carreras de diferentes áreas adecuadas a la necesidades regionales», informo.

Por su parte Fulderi, se aboco a informar que se cuenta con unas 25 carreras universitarias, además informo que desde ayer martes 1 noviembre y hasta el próximo 16 de diciembre, se abrió el segundo período de inscripción a carreras para Ingresantes 2023. El interesado puede ingresar a www.ingreso.unnoba.edu.ar/inscripcion/ . La inscripción es sin cargo y en el mes de febrero puedan estar iniciando un taller presencial introductorio que dura un mes, y en marzo comienzan su carrera elegida, describió.

Finalmente el Lic. Itoiz informo que por la casa de estudios de Junín pasan un total de 12.000 alumnos y desde 9 de Julio lo hace mas de 360. Mientras que el 60% de esos alumnos, no son ni de Junín, ni de Pergamino, y agrego que históricamente 9 de Julio, Bragado y Chacabuco, han sido los distritos que mayor cantidad de alumnos aportaron a la universidad», dijo.