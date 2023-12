Mariano Barroso dejo un balance de su gestión como intendente:

El Intendente Mariano Barroso transita las últimas horas como jefe comunal del partido de 9 de Julio, cuando el día domingo 10, la Dra. María José Gentile asuma el cargo como máxima autoridad política del distrito.

Barroso que durante sus ocho años de gestión se mostró siempre abierto a dialogar con la prensa local, recibió a El Regional Digital en su despacho donde entre mate de por medio se refirió a la responsabilidad que los nuevejulienses le dieron en dos mandatos.

ER-Alguna vez pensó en querer ser Intendente de 9 de Julio?

Sinceramente, nunca lo imagine, aunque siempre me gusto la política. Tuve la suerte ser parte de un grupo de amigos que a nuestros 14/15 años hablábamos de política. Fue algo que siempre me gusto. Además vengo de una familia política, donde mi abuelo Barroso fue concejal, un tío que fue concejal y un tío materno fue intendente de la ciudad de Neuquén. Mi inicio fue con aquel “que se vallan todos” y fui uno de los que impulso del PRO 9 de Julio, por lo que los resultados electorales se fueron dando, la gente confiando en las propuestas. Sin duda nuestro mensaje fue claro y respetuoso, desde el 2007 y hasta el 2015 en ser gobierno. Tengo un agradecimiento enorme a mi comunidad.

ER- Porque no siguió

Siempre lo dije y lo sostengo. Luego de ocho años hay que dejar espacio a la nueva dirigencia, y en este caso poder mantener con María José (Gentile), este norte que le hemos dado a 9 de Julio.

ER-Que aprendió siendo intendente

En lo personal es un crecimiento enorme (entre risas he envejecido), donde en lo técnico es enorme lo aprehendido, también la práctica de mucha paciencia.

En lo humano me enseño mucho, ya que a mí me costó mucho, donde en el 2016 fueron muchas las veces que me acostó llorando, ya que fue muy duro y le quiero agradecer al Padre Guillermo, al Obispo Ariel, a Jorge Macri, al ex Presidente, Mauricio Macri ya que en ellos encontré apoyo y concejos para sobre llevar momentos muy duros. No me quiero ver en un blindado y que solo me rebotara. La realidad me hacía mal en mi salud.

Aprendí a la fuerza, donde se solucionaron cosas y otras lamentablemente no se pudieron concretar. Es muy difícil que un Intendente o el Estado, pueda resolver en un par de días, las malas decisiones que lamentablemente se tomaron para llegar a las situaciones que a veces se llega.

ER- En lo positivo que le deja la Gestión

Infinidades de personas valiosas que he podido conocer. Poder pensar y dirigir el mejor lugar para que viva mi familia y la de muchos, además de lo profesional como ya te dije. Estoy muy agradecido en cómo me han tratado en estos ocho años, ha sido con un gran respeto.

ER- Termina su gestión y seguramente le queda en el tintero: esto le quise dar al partido de 9 de Julio y no pude. Hay de eso.

Si hay algo de eso. A pesar que el 95% de las cosas que propusimos se pudo llevar adelante, y lo que queda en el tintero, a pesar que lo hemos intentado, habiendo encontrado el método, y es el Parque Industrial. 9 de Julio será un antes y después con un Parque, ya que el potencial será mayor. Por esto hemos trabajado en silencio. Espero que con María José Gentile se alcance ese objetivo.

Me hubiera encantado el primer palazo en el nuevo relleno sanitario, pero ya es una realidad que continuara María José. En viviendas si bien suplimos 500 soluciones habitacionales, sabemos que falta un montón en 9 de julio. Igual hemos comprado seis hectáreas para ese fin.

ER-En el 2015, algunos conceptos que se sabía escuchar era que Mariano Barroso iba a gobernar para el centro de la ciudad. Sin embargo la primera obra fue en Ciudad Nueva.

La verdad que siempre hay prejuicios, y a veces alentada por la oposición, sabemos que es el juego de la política. Pero hablamos con hechos. Nuestras obras de mayor importancia se dieron en las localidades y en barrios que venían postergados.

La mega obra de Ciudad Nueva costo 112 millones de pesos, era mucha plata donde se hizo el desagüe cloacal, que luego permitió asfalto, ampliación de cloacas, pavimentación de calle Azcuénaga. Antes llovía 40/50 milímetros, había que evacuar a más de 10 familias, ahora dejaron de padecer eso. Además cambio la fisonomía de los barrios.

El primer barrio en contar con todos los servicios fue el Barrio La Boca, que este año además de venir desarrollarse distintos servicios, ahora se completó la iluminación LED. Esto también paso con Diamantina, además el 80% de la ciudad cuenta con luces LED.

La gente esto lo sabe. Un político podrá decir muchas cosas, pero las elecciones hablan.

ER- Se sintió acompañado por el equipo de trabajo

Siempre. El gran éxito de la gestión ha sido el equipo de trabajo, a pesar de los errores, hemos podido lograr mucho y estoy muy agradecido a todos, los que estuvieron y están. Ojala María José tenga un equipo que acompañe.

ER- Que ha dicho la familia siempre en estos ocho años

Un acompañamiento permanente. No tengo palabras para con mi esposa, mis hijos (se emociona y se le quiebra la voz), a mis padres, mis hermanos y demás familiares. Siempre apoyando, ni me preguntaban a veces cuando nos reuníamos. A mis amigos de fierro que siempre estuvieron, sin pedirme nada a cambio.

ER- Antes de asumir su primera gestión, una entrevista con sus señores padres, refirieron dos cosas sobre ud., la primera destaco su honestidad y segundo pidió que lo respetaran.

Quiero agradecer porque en ocho años, un solo vecino me insulto, ya eso es un montón. No sé si tenía razón o no. Pero siempre recibí un respeto enorme por parte de mis vecinos.

Yo confió mucho en el ser humano y por eso siempre en estos años siempre delegue a mis secretarios.

ER- Es común en la política que hombres y mujeres que se enquistan en el poder. Porque Mariano Barroso no fue por otro mandato.

A mi movilizo cambiar esto. De lo contrario me convertiría en lo que siempre cuestione, en si en el sistema. Por eso no acepte ir a la cámara de diputados, y aun no acepte ningún cargo. Si tomo una responsabilidad pública, es porque sé que puedo aportar y generar cambios. Quiero agradecer a mi espacio político.

Así premia, y así castiga la ciudadanía a los espacios políticos con los mismos dirigentes políticos, y con palos en la rueda y debemos dejar a la nueva dirigencia. Esto se lo dije a María José, confió en tu capacidad de trabajo.

ER- Ud. Tiene una muy buena relación con Jorge Macri. Ha tenido convocatoria de el para ocupar cargo en la Ciudad de Buenos Aires?

Jorge ha sido mi mentor político, y he tenido la suerte de conocerlo desde el 2006 y nos ha bancado siempre cuando nos han querido serruchar el piso. Ahora como Jefe de Gobierno de la ciudad, por lo que descuento que tendrá una gran gestión y potenciara la Capital argentina.

Yo he decidido un periodo de descanso y analizare bien qué camino tomar. Tengo el reconocimiento de dirigentes provinciales y nacionales, donde valoran la gestión que hemos tenido, en especial en que hemos sabido trasladar el poder.

ER-Cuáles son sus palabras finales para con los vecinos del partido de 9 de Julio

Eternamente agradecido por estos ocho años de gestión. Pedirles disculpas si no hemos sabido responderle o estar a la altura de la circunstancia. Hemos tenido momentos muy buenos y otros tanto malos. La verdad que lo vivido en la pandemia fue un desgaste muy grande para la gestión.

Desearles de corazón lo mejor y pedirles el mismo acompañamiento que tuve para con María José. Ella es una persona extraordinaria, nuestro país no va a tener un momento fácil en un corto periodo de tiempo, será un momento de sacrificio para todos. Solo que la acompañen y confíen en ella.