Manuel Garcia y Federico Paradela artifices en la victoria y titulo obtenido por la Reserva de Sarmiento ante Boca

Sarmiento de Junin dio el golpe en cancha de Banfield y le ganó 2-1 a Boca la final del Campeonato de Reserva. El equipo de Junín se consagró por primera vez en la historia en la categoría frente al que era claro favorito. Federico Paradela, primo del mediocampista de River José, fue el autor del tanto definitivo (olímpico) que le dio el trofeo al Verde. En la instancia pasada había convertido ante el Millonario en lo que fue el 2-0 por la semifinal.

El Xeneize había arrancado con el pie derecho por el tanto de cabeza de Luis Vázquez, máximo artillero del certamen, que anticipó en el primer poste y gritó su gol número 14 en 10 encuentros disputados. Pero el ex Patronato pasaría de héroe a villano en el complemento. Los dirigidos por Sebastián Battaglia no consiguieron ampliar la diferencia y un descuido en la última línea propició el empate de Sarmiento a través de Julián Brea, quien la bajó de pecho y remató ayudado por un desvío en Bernardi.

💚 QUE LO LLEVAN ADENTRO COMO LO LLEVO YO 🏆#ReservaLPF#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/C8IDmipqsq — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) June 2, 2021

Los de la Ribera reaccionaron y fueron en busca del segundo para desnivelar, aunque nuevamente los de Junín golpearon por la misma vía que había sacado ventaja Boca al principio. Un tiro de esquina cerrado de Paradela no fue desviado ni por Morán ni por Bernardi en el primer palo, Vázquez no pudo rechazar y su pifia descolocó al arquero Ramiro García, quien no pudo ofrecer oposición. Gol olímpico al minuto 34 del segundo tiempo.

Sarmiento: Joaquín Cabrera; Carlos Moyano, Manuel Garcia, Joel Morán, Gabriel Díaz; Lisandro Focaretta, Federico Paradela, Joaquín Gho, Eric Lescano; Julián Brea y Luciano Gondou. DT: Martín Funes.

Boca: Ramiro García; Eros Mancuso, Giampaoli, Nicolás Valentini, Agustín Sández;

Rodrigo Montes, Duarte, Molinas, Vega; Exequiel Zeballos y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

La victoria del Verde Junin tiene la presencia de dos futbolistas de 9 de Julio como lo son Manuel Garcia ( nacido en el futbol del Club Atl. French), y que el año pasado firmo su contrato con Sarmiento y de Federico Paradela ( surgio desde el Club Atl. Quiroga), que en la ultima semana estapo su contrato con el equipo de Junin. Paradela fue el autor de la victoria de Sarmiento que lo consagro campeon.