Luego de siete años, los productores CREA alcanzaron el nivel mas alto de confianza

En noviembre, el índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA CREA) continuó con la tendencia alcista iniciada a principios de año y alcanzó el nivel más alto desde 2017. La mejora estuvo explicada por la buena evaluación de la situación del país, dado que el subíndice de la situación de la empresa y el de la situación del sector agropecuario se mantuvieron estables. Esta evolución sugiere que los empresarios valoran positivamente el ordenamiento macroeconómico logrado en el último año. Sin embargo, a nivel micro persisten una serie de factores que inciden sobre la situación económica y financiera de las empresas, tales como las restricciones cambiarias, la presión tributaria (principalmente DD.EE.), los bajos precios internacionales, entre otros.

La agenda de reformas microeconómicas que permitan mejorar la competitividad sistémica se vuelve más urgente considerando que, en los últimos meses, dos países claves en el negocio agrícola devaluaron sus monedas (Brasil y Rusia), reforzando así la pérdida de competitividad del peso. Sumado a eso, las medidas proteccionistas anunciadas por Trump para su nuevo mandato vienen fortaleciendo el dólar, afectando negativamente los precios de las commodities e incrementando la presión sobre las monedas de los países emergentes. En suma, tanto los factores locales como el contexto internacional contribuyen a la apreciación del peso argentino, encareciendo al país en dólares.

Temas empresarios

La apreciación cambiaria, en el marco de un proceso de estabilización de la macroeconomía, generó cambios en el patrón de financiamiento del sector agropecuario. Al mismo tiempo, el nuevo blanqueo de capitales agregó más dólares al sistema, impulsando así la baja de las tasas en moneda extranjera. De este modo, partiendo de valores cercanos a los mínimos históricos al asumir Milei en dic-23, a sep-24 el stock de crédito en dólares al sector agropecuario en términos reales es USD 1.202 millones, una variación de 180% vs dic-23. De manera contraria, el financiamiento real en ARS tuvo una retracción del 2% en igual período.

Por otro lado, los resultados de la última encuesta SEA CREA (nov-24) muestran un cambio en la estrategia de gestión de la liquidez: salir de bienes más bien conocidos a otros usados con menor frecuencia. De este modo, se presenta una baja en el resguardo de valor en granos, hacienda e insumos, mientras que se registra un crecimiento del uso de fondos, bonos y acciones. Parte de esa decisión se debería a los cambios en el contexto macro (situación cambiaria, normalización de las importaciones, etc.) como así también a las relaciones de precios de los bienes agro y otras opciones.

Negocio agrícola

Hubo un cambio de tendencia en la diferencia entre el precio percibido por los productores (%PP) y el precio internacional de los granos: se redujo la diferencia entre 15% a 20%, mayormente asociado a la disminución de la brecha del dólar. A pesar de ello, la combinación de precios internacionales bajos y un contexto local en transición con presencia aún de políticas tributarias negativas, limita significativamente la competitividad del sector agrícola.

En ese sentido, el ciclo 24/25 presenta un nivel de precios en dólares y en moneda local que complica la competitividad de los negocios. Así, las cotizaciones en dólares de los principales granos a cosecha, ajustadas por inflación, están por debajo del promedio de los últimos 5 años: -19% soja (may), -20% trigo (ene), y -15% maíz (abr). De igual modo, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral de soja* (ITCRM-Soja) está en 92, un -23% vs promedio 5 años y -19% vs promedio 10 años.

Por otro lado, en los últimos cinco años, se registró un aumento en el valor esperado en el costo de cosecha, posiblemente asociado a la evolución de la inflación y el tipo de cambio, las restricciones al comercio e incrementos en el gasoil. De este modo, la tarifa esperada para la cosecha fina es 70 USD/ha, valor que representa una desmejora en las relaciones de precios: dados los bajos precios del cereal, se requiere 43% más de kilos para pagar la labor vs promedio últimos 5 años (o sea +103 kg).

Así, el contexto local, el nivel de precios y la estructura de costos (pesificada y dolarizada), condicionan la viabilidad económica de la campaña gruesa:

Soja: desde inicio de la campaña 24/25, el Precio del Mercado (PM) está por debajo del Precio de Indiferencia (PI)* en gran parte del país. Lo que supone que, obteniendo rendimientos promedios, no se alcanza a cubrir los costos de producción. De este modo, sólo el 10% de la superficie nacional se ubicaría en un rango de viabilidad económica positiva, mientras que el 66% del territorio se posiciona en el breakeven (+/- 10%) y el 24% restante en valores negativos.

Maíz: en los últimos meses, el Precio del mercado (PM) se mantuvo cercano al Precio de Indiferencia (PI)*, por lo que, en general, se proyectan mejores resultados que en soja. De obtenerse rendimientos promedios, en el 35% del área nacional se espera una viabilidad económica positiva, en el 52% de la superficie está en el breakeven (+/- 10%) y el 13% restante la viabilidad es negativa.

De este modo, los rendimientos son claves para generar resultados positivos, y, en el corto plazo, resulta imperioso poner el foco en la situación micro para mejorar la competitividad de las empresas.

Negocio ganadero de carne bovina

Respecto al mercado externo, China persiste como principal destino de exportación de Argentina (73,6% de participación) y desde la 2da mitad del año hubo una mejora en los precios de los cortes asociado a una mayor demanda para abastecer el Año Nuevo Lunar. De este modo, el volumen de las exportaciones argentinas acumuladas en ene-oct 2024 se incrementó en un 14,4% con respecto al mismo período de 2023, mientras que el aumento de la facturación fue de 7,1%. Así, se espera que el año cierre con récord de exportaciones en volumen.

En el plano local, la faena acumulada para los primeros 10 meses del año, alcanzó los 12,7 millones de cabezas, y continúa siendo elevada si se la compara potros períodos posteriores a sequía (en 2010 y 2011 la faena acumulada ene-oct fue de 9 a 11 millones de cabezas). No obstante, el consumo para los primeros 10 meses del año se encontró en alrededor de 47 kg/hab y el valor de la carne en góndola, para ese mismo período, registró una variación real de 35%.

Por otro lado, desde ago-24 existe una diferencia de precio a favor del novillo de exportación (480 kg) si se compara con el novillo de consumo interno (h 390 kg). Pese al aumento del precio del ternero, los resultados proyectados indican que la viabilidad económica de los corrales para novillo pesado es positiva para el mes de nov-24 (0,04) gracias al actual precio del maíz y la cotización del novillo de exportación.

Negocio lechero

Las exportaciones lácteas acumuladas a oct-24 aumentaron en volumen (+10,2% i.a.) y facturación (+4,2% i.a.). No obstante, la situación productiva del 1er semestre y el actual esquema cambiario redujo el atractivo para la exportación. En efecto, en dic-23 la diferencia del VLE entre el mercado interno y el externo era de USD 0,39, pero a oct-24 la diferencia es aún mayor (USD 0,91).

Asimismo, desde abr-24, se ha observado un cambio en la tendencia del poder de compra del salario privado en relación con la canasta láctea, registrando una notable mejoría en los últimos meses (+29,7% en sep-24 vs mar-24). Esto se debe principalmente a que el incremento en los precios de los productos lácteos ha comenzado a estabilizarse, proporcionando un alivio significativo para los consumidores. Cabe destacar que, con la evolución actual del tipo de cambio e inflación, el mercado interno será una pieza fundamental para la colocación de la producción.

Respecto a los indicadores del negocio, en 2024, el Índice de Costos (IC) se mantuvo por debajo del promedio de los últimos cinco años debido a la caída en el precio de los granos y apreciación del peso. De cara a 2025, se esperaría que el tipo de cambio continúe apreciándose (aunque significativamente menos que en 2024), y sumado a las señales de precios para el maíz, implicaría un factor importante para la posible evolución de los términos de intercambio del negocio lechero. No obstante, ante un posible escenario de quita de Derechos de Exportación (DD.EE.) a los granos, y sin otras medidas enfocadas al sector lácteo, los costos podrían aumentar. Por lo que será crucial seguir de cerca las decisiones del Gobierno, como así también la evolución climática y del mercado granario.