LNF: El último campeón arranco con un triunfo. Ganaron Quiroga, Once Tigres, French y San Martin

Se disputo este domingo la 2da. fecha del torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol, Copa “Enrique Zitelli” donde Atlético Quiroga y Once Tigres son líderes del torneo, quienes obtuvieron victorias jugando de local.

La fecha tenía dos partidos que le ponían pimienta, por un lado Atlético 9 de Julio, último campeón del futbol local, que visito a San Agustín, que venía de empatar ante San Martin.

Al equipo granate le costó mucho poder encontrar el juego, en el mientras tanto la presión “millonaria” tuvo su efecto mediante Bautista Sánchez a los 26 minutos del primer tiempo. 10 minutos más tardes, el árbitro Bonello sanciono un penal y Casey lo malogro tirándolo por arriba del arco de Fons.

El complemento, el partido se jugó prácticamente en campo de San Agustín, y a los 12 minutos, Lucas Márquez ejecuta un tiro donde la pelota tomo comba y la defensa granate solo le quedo mirar el trayecto del esférico que se coló en el palo derecho de Fons.

Casi sobre el final, Pablo Macagnani cerró la cuenta por 3 a 0 ante San Agustín.

El segundo partido y que se lo pudo ver por la televisación de Suma Play, fue Once Tigres y Libertad. El partido fue muy friccionado en el primer tiempo, con algunas individualidades que del local que fueron acercándose al arco de Libertad, pero no generaban mucha incomodidad para Salva. Por parte de la visita, causaba preocupación en Once Tigres, cuando la pelota era bien tratada por el lagunero que llegaba con peligro al arco de Facundo Cacho y que debió tener varias intervenciones.

El segundo tiempo volvió a ser un calco del primer tiempo a diferencia que las individualidades de Once Tigres, fueron más profundas y a los 7 minutos, Emiliano Aguerrido que toma la pelota casi en el medio campo, solo y en una intensa carrera ya casi en la punta del área y antes que cierre el defensor, con Salva adelantado se atrevio y convirtió el primero para el local. El segundo Gol fue dos minutos más tardes, donde Acosta desde afuera del área sorprende al arquero Patricio Salva, y sella el 2 a 0 final.

El resto de la jornada, en la fortaleza “Violeta”, Atlético Quiroga obtuvo una valiosa victoria por 2 a 0 ante Agustín Alvarez, goles convertidos por Alfonso y Ziotti, y pone al equipo quirogense en la punta de la tabla.

En Naon, el local recibió a San Martin, donde los dirigidos por Juan Murphy lograron una valiosa victoria por 2 a 0 con goles de Monjada y García Campos, que lo pone en el medio de la tabla de posiciones.

Finalmente, en French, el albinegro que venía de perder, recibió a 12 de Octubre y a quien venció por 3 a 0, con goles de Rodríguez en dos oportunidades y Massico. Libre estuvo El Fortín.

Síntesis 2da. fecha

San Agustín 0 vs. Atl. 9 de Julio 3

Once Tigres 2 vs. Libertad 2

Atl. Quiroga 2 vs. Ag. Alvarez 0

Atl. Naon 0 vs. San Martin 2

French 3 vs. 12 de Octubre0

Libre: El Fortin

Posiciones en el torneo

Atl. Quiroga 6

Once Tigres 6

San Martin 4

Atlético 9 de Julio 3

Libertad 3

Naon 3

San Agustín 1

El Fortín 0

Ag. Alvarez 0

12 de Octubre 0

3º FECHA

9 de Julio – Naón

San Martín – French

12 de Octubre – Once Tigres

Libertad – Quiroga

Ag. Alvarez – El Fortín

Libre: San Agustín