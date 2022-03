Le rompieron 8 silobolsas con maíz por US$500.000 y analiza dejar su actividad

Santa Fe. Un nuevo ataque contra silobolsas se registró en el comienzo de esta semana en un campo del extremo noroeste de esta provincia.

Según comentaron a LA NACION los responsables del establecimiento agropecuario damnificado, personas desconocidas destrozaron 8 bolsones con maíz de la última campaña.

“Si tenemos en cuenta el valor de la tonelada actual de maíz en el mercado, el perjuicio es del orden de los 500.000 dólares”, dijo a este diario Héctor Faín, de la firma Fain Hnos Servicios SRL, con base en Villa Minetti, departamento 9 de Julio. Desde abril de 2020, cuando comenzaron a tomar intensidad los ataques contra silobolsas, a nivel país ya destruyeron 250 bolsones.

“Para nosotros, fue algo premeditado. Ocurrió el domingo (por anteayer), pasadas las 21.30. Para entonces teníamos un pronóstico de lluvias abundantes en la región. Eso no ocurrió”, señaló. La empresa hoy seguía tratando de recuperar el cereal desparramado por el suelo.

Ante una consulta, Faín brindó precisiones: “Esto ocurrió en el campo Los Quebrachales, que trabajamos con mis hermanos Gustavo y Sergio desde hace una década, a 10 kilómetros al oeste de Santa Margarita (a la que se accede por la ruta nacional 95)”.

Explicó que en los silos dañados había maíz cosechado recientemente, no hace más de 15 días. Esas 1800 toneladas de maíz iban a estar en acopio hasta que se resolvieran las cuestiones habituales de logística y cupos comprometidos, según precisó.

Faín indicó luego que “la denuncia fue radicada en la comisaría del distrito Santa Margarita”. Dijo: “Por suerte, en el lugar nos encontramos con personal de la Guardia Rural Los Pumas, que controla los campos de la región. Ellos fueron al campo donde se produjo el atentado contra los silobolsas. Por ahora no hay detenidos, pero sabemos que están trabajando en algunas pistas para dar con los responsables de lo ocurrido”.

Malestar

“Estamos cansados. Lo conversé con mis hermanos y les puedo asegurar que efectivamente estamos cansados”, insistió. Consultado sobre si podría dejar la actividad por estos ataques, indicó: “Créame que hasta hoy he venido resistiendo analizar esa posibilidad. Pero tenemos que decir basta. Así no se puede seguir. Acá es como alguien decía: ‘Todo pasa’. Los ciudadanos estamos cansados por las injusticias que se ven todos los días. Sinceramente, me resistí hasta hoy pensar en irme, pero lamentablemente digo basta. Veremos en los próximos días qué decisiones adoptamos”.

La empresa de los hermanos Faín nació en Reconquista pero la necesidad de ampliar el horizonte empresario los llevó a incorporarse a una zona más cercana al límite tripartito que comparten Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco, teniendo en cuenta las necesidades de los productores de esas tres provincias, en zonas muy alejadas en sus capitales.

“Nadie puede negar que somos una empresa solidaria. Administrativamente, tenemos un fondo solidario para asistir a los productores cuando se presentan duros inconvenientes. Pero mientras tratamos de ayudar, a nosotros nos roban. Desde hace 10 años a esta parte venimos sufriendo atentados, en la empresa y en los campos. Oportunamente se hizo público el caso del robo de 36 camiones de nuestra firma cargados con cereales. Y si necesitan saber les digo algo más: todos los años nos roban camiones cargados con cereal”, remarcó.

Fuente: La Nación campo