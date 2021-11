Las ventas minoristas pymes subieron 9,1% anual en octubre frente a 2020 y cayeron un 1,1% en relación a 2019

Las ventas minoristas pymes a precios constantes subieron 9,1% anual en octubre y 2,5% en la comparación mensual. A su vez, el 22% de las pymes del sector comercial, uno de los más golpeados con la pandemia, señaló ya haberse recuperado de la crisis que le generó el covid.

Fue un buen mes para el 57% de los comercios consultados, y especialmente, para aquellos vinculados al día de la madre, aunque no todos vendieron como quisieron. Pero no está muy clara aún cuál será la tendencia para este fin de año, siendo que octubre suele ser un mes termómetro, pero este 2021 no dejó un panorama muy cierto.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes elaborado mensualmente por CAME. Analizando las ventas a precios constantes de octubre 2021, los resultados son:

– Frente a septiembre 2021 (variación mensual): subieron 2,5%, con subas en 8 de los 11 rubros relevados. Las mayores alzas se dieron en Perfumería y Cosmética (+10,3%), Calzado y marroquinería (+7,6%) y Electrodomésticos, electrónicos, computación, celulares y accesorios (+4,8%).

– Frente a octubre de 2020 (variación anual), crecieron 9,1%, con las mayores tasas de variación en Jugueterías y librerías (+55,7%) y Ropa y artículos deportivos y de recreación (+50,4%). Crecieron 6 de los 11 relevados rubros relevados y cayeron 5. La mayor baja fue en Neumáticos y repuestos de autos y motos (-14,9%).

– Frente a octubre de 2019 (variación bianual), cayeron 1,1%, con la mayor baja en Neumáticos y repuestos de autos y motos (-23,8%).

– En los 10 meses del año las ventas acumulan un alza de 13,8% frente a iguales meses de 2020 aunque se mantienen 9,1% debajo de iguales meses de 2019.

Los resultados se obtuvieron sobre el promedio de las tasas de variaciones mensuales y anuales informadas por 725 comercios del país entre el 1 y el 4 de noviembre.

– Alimentos y Bebidas: las ventas en octubre tuvieron un aumento mensual de 2,4% y una caída anual de 3,9% (siempre medidas a precios constantes). En el acumulado del año la venta de ese rubro se ubica 0,2% abajo de los mismos meses de 2020. Más allá de la evolución de las ventas, los comerciantes se mostraron preocupados por el congelamiento de precios en un contexto donde los costos siguen subiendo. “El negocio se recuperó comercialmente, pero financieramente no”, coincidieron dos empresarios consultados.

– Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios: las ventas en los comercios pymes cayeron 5,1% anual y crecieron 4,8% mensual. El Día de la Madre gravitó muy moderadamente en la variación del mes de este rubro, ya que muchas ventas se demoraron hasta noviembre a la espera de los descuentos del Cyber Monday. Eso también afectó la comparación anual. Además, desalienta la compra de estos productos la falta de variedades y stock. En los diez meses del año, las ventas acumulan un incremento de 13,7% frente a los mismos meses de 2020 y una baja de 9,9% comparando con los diez meses de 2019.

– Jugueterías y librerías: las ventas crecieron 55,7% anual y continúan recuperándose luego de más de un año sin clases. La normalización del ciclo escolar viene empujando la venta de esos productos, aunque los comercios aclaran que quedaron muy debilitados y requieren de una demanda más importante para dejar la crisis atrás. En la comparación mensual, las ventas subieron 1,5%, y en el acumulado del año se ubican 32,6% por encima de 2020 y 9,1% por debajo de 2019. Frente a las expectativas de subas de precios y el temor a faltantes, algunos comercios se encuentran ya adquiriendo mercadería para 2022.

– Indumentaria, Lencería y accesorios: las ventas crecieron 7,7% anual (siempre a precios constantes) y 1,9% mensual. En el acumulado del año están 30,1% arriba de enero-octubre de 2020, aunque todavía 15,1% debajo de 2019. Octubre suele ser un mes fuerte para los comercios que venden indumentaria femenina, y si bien se vendió 42,5% más que en el día de la madre 2020, el mes fue menos auspicioso de lo esperado. “En octubre no vendimos lo que esperábamos, pero fue un mes bueno”, fue el resumen que realizó un comerciante de Santiago del Estero.

– Ropa y artículos deportivos y de recreación: las ventas crecieron 3,1% mensual y 50,4% anual a precios constantes. En los primeros diez meses del año crecieron 24,5% frente a los mismos meses del año pasado y 6% en relación a 2019, siendo el único rubro que recuperó los niveles de ventas prepandemia. El regreso de los torneos deportivos, y también del turismo, fue un buen aliado de estos productos. Pero como muchos comercios, la falta de mercadería se nota en los locales y eso reduce el interés del público.