Las ediciones del Festival de Compra reportaron unos 80 millones de pesos en ventas

La sub Secretaria de Producción municipal, informo que tras realizarse el pasado 8 de diciembre la última edición del denominado «Festival de Compras», una iniciativa destinada a promover el consumo local y fortalecer el comercio minorista del distrito, la cartera municipal asegura que ya se ha convertido en un clásico de la ciudad.

La actividad, que en las tres ediciones se desarrolló en diferentes puntos de la ciudad, contó con la participación unos 166 puestos, abarcando a los emprendedores, comercios, empresas y gastronómicos.

Con un promedio de asistencia en cada una de las realizaciones de 10.000 personas, quienes pudieron disfrutar de un espacio que combinó compras, entretenimiento y vida urbana; la propuesta incluyó juegos para chicos y espectáculos de circo, lo que convirtió al Paseo en una experiencia superadora respecto a ediciones anteriores y a otras ferias tradicionales», sostuvieron en una gacetilla enviada.



En lo que hace al balance económico de la propuesta, informaron que se movilizaron entre las tres ediciones y de manera directa e indirecta alrededor de 80 millones de pesos, lo que se convierte en una suma interesante, según explicaron, que se inyecta en el movimiento local.

Aunque no lo informaron desde el ámbito municipal, cabe destacar que esta iniciativa es una propuesta que en su momento alcanzo la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, y que tomo el Municipio. Desde la organización destacaron la gran concurrencia y la adhesión del sector comercial, con excelentes opiniones tanto del público asistente como de parte de los comerciantes y emprendedores.