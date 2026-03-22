Las cooperativas eléctricas vinculadas a Creces se reunieron con el Ministro Katopodis

Desde la Cooperativa Eléctrica, Agua y Servicios de Facundo Quiroga informaron que este ultimo sábado recibieron en su sede al Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, donde se llevo adelante una reunión regional de cooperativas nucleadas en la Federación Creces.

La visita de Katopodis, coincidió con una labor política partidaria del Movimiento Derecho al Futuro que se desarrollo en 9 de Julio, donde dio la apertura el funcionario provincial junto a intendentes de la región, y organizado en lo local por parte del Movimiento Justicialista Nuevejuliense en Club El Fortin.

En cuanto a la reunión en Facundo Quiroga, se abordaron problemáticas concretas que atraviesan las localidades, especialmente en materia de servicios públicos, y según informo la Cooperativa eléctrica de Quiroga, se generó un valioso espacio de intercambio sobre el rol fundamental de las cooperativas, al tiempo que se reforzó el rol que tienen las cooperativas en lo local, y los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto, intercambiar experiencias y avanzar en proyectos que permitan potenciar a las comunidades del interior bonaerense.