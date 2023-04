La UOM acordó un aumento salarial y recobra nuevos servicios en 9 de Julio

El gremio de trabajadores metalúrgicos de la República Argentina, UOM acordó la pasada semana un aumento del 18% por dos meses que serán del 10% en abril y el restante en el mes de mayo y luego las cámaras empresarias y el sindicato, observando la inflación dada, volverán a discutir un nuevo aumento, informo a El Regional Digital, Rubén Silva, Secretario Seccional UOM 9 de Julio.

Ha sido un esfuerzo del Secretariado de la UOM, en especial para no tener una paritaria en no tener que llegar a medidas gremiales, ya que las empresas están con trabajo, es que se llevó a este acuerdo, con una modalidad distinta a años anteriores que era acumulativo, en esta oportunidad es por dos meses, a la espera del mes de junio en la inflación, con el objetivo de que el trabajador no pierda ante este flagelo inflacionario, explico Silva que el pasado 10 de marzo cumplió un año como Secretario, al frente de la Seccional UOM 9 de Julio

Actividad laboral metalúrgica en 9 de Julio

En otro orden, Silva se refirió a la potencialidad industrial que tiene 9 de Julio, y es una pena que no podamos tener más, por la limitante de energía eléctrica. En cuanto a la actividad laboral las empresas están con plena actividad, a pesar que la sequía perjudica al agro, sin embargo, las empresas que fueron a Expoagro les fue bien y han vuelto con trabajo para sus fábricas.

Ante este panorama en 9 de Julio, no ha mermado la fuente de trabajo, y las empresas nos están requiriendo personal especializado en soldadura y tornería.

Ante ello, adelanto que se está gestionando contar con una Escuela Aula móvil de capacitación en soldadura MIC, labor que se trabaja junto con el Ministerio de Trabajo y de Educación, de la Provincia de Buenos Aires, para la formación de no menos de 50 soldadores formados nuevos para las empresas, informo.

Servicios

También, Rubén Silva informo en dialogo con El Regional Digital que se está trabajando por recobrar servicios para los afiliados, por un lado, recientemente se entregaron más 200 mochilas escolares a hijos de los afiliados. Además se ha incorporado el servicio de farmacia (Galdos), con un reintegro del 30% de la medicación que se compra, y se incorporó dos ópticas locales, que ante la compra de cristales, lentes o marcos recetados, se reintegran $15.000 por año/afiliado, comento.

Congreso UOM

Finalmente, el dirigente metalúrgico comunico que la próxima semana, la Unión Obrera Metalúrgica reunirá en la ciudad de Mar del Plata a todos sus Delegados seccionales del país en su habitual Congreso, encabezado por su Secretario General, Abel Furlan con el objetivo de además de analizar memoria y balance del Gremio, se contara durante cinco días con distintas exposiciones y trabajo por parte de los 700 asistentes que se espera asistan, informo. En el caso 9 de Julio, además de Silva asistirán 3 Delegados mas.