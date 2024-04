Hoy deja sus funciones como Sub Secretario de Seguridad, Fabian Beltran: Que dijo sobre su paso por la función pública

En los últimos días se conoció extra oficialmente que el ex Comisario Inspector, Fabian Beltrán quien cumplía funciones como Sub Secretario de Seguridad en el gobierno municipal de la Intendente María Jose Gentile. Cargo que también cumplió desde el 28 de enero del 2022 en la gestión del ex intendente Mariano Barroso, hoy martes 30 termina su función en el cargo, y en su reemplazo, tal como anunciáramos, asume el ex Comisario Inspector Walter Depaoli.

Beltran detallo que cuando asumió María José Gentile, como intendente, ya le había puesto de manifiesto su deseo de dejar la función por un montón de cuestiones de índole personal. María José lo entendió muy bien, así que, bueno, es un poco culminar una etapa en la función pública.

Estoy enteramente agradecido a quien me convocó en su oportunidad, al contador Mariano Barroso, el apoyo que he recibido en este tiempo de María José, dijo y agrego que la Intendente Gentile está totalmente abocada a lo que es la seguridad en 9 de Julio. De hecho, una de sus primeras reuniones que mantuvo fuera de la ciudad fue con el Ministerio de Seguridad. Preocupada, ocupada, así que esas son cuestiones que uno hace, saber que María José Gentile está consustanciada con lo que es la seguridad en 9 de Julio, aseguro Fabian Beltrán.

Balance de la gestión

Quien hoy deja la función publica, comento a este Portal, «esta la satisfacción de saber que uno ha tratado de aportar en nuestra comunidad. Saber que hay proyectos que se han llevado a cabo, que se ha logrado no solo dentro del ámbito de lo que es el Ejecutivo Municipal, sino también de la oposición que nos han apoyado para llevar adelante esos proyectos. Uno de ellos, y que está en pleno funcionamiento, es la Guardia Urbana Municipal (GUM), que se creó con una austeridad que era lo que nos pedía en su momento Mariano Barroso. Se capacitó al personal todo con profesionales locales.

También otro aspecto que trabajó fuertemente en todo este tiempo, fue el transito. Lo veíamos como una de las principales problemáticas y una de las principales preocupaciones de la comunidad, eran aquellos ruidos molestos que producen principalmente los escapes adulterados», dijo.

Beltrán, recordó que se ha hecho una gran campaña de concientización y también hemos trabajado y observado que veíamos muchas veces que era medio compleja la situación de poder terminar con esas situaciones que se daban principalmente los fines de semana. Así que, bueno, estuvimos trabajando, viendo la legislación, estudiando la problemática y se pudo arribar a tener una herramienta judicial fundamental que es una Ordenanza Municipal en la cual faculta a los Jueces de Falta, a otorgar órdenes de allanamiento en estos casos puntuales, casos de picadas, casos de motos con escapes adulterados y, bueno, esa ordenanza municipal está plenamente vigente. Se han llevado a cabo cinco operativos en distintas fechas con allanamiento, con incautación de motocicletas, con incautación de esos escapes adulterados, puesto a disposición de la justicia, indico. Esto también fue posible, gracias al acompañamiento del Concejo Deliberante, recordó.

Como ultimo trabajo que vino impulsando Beltran fue poder contar con la Plataforma de Multiagencia, y que ya firmo la Intendente Gentile y se espera por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, también poder hacerlo en próximos días.

Contar con esa Multiagencia, nos va a permitir tener todas las emergencias unificadas en lo que es el Centro de Monitoreo con personal de policía de comunicaciones. Es una herramienta que va a permitir la trazabilidad de las distintas emergencias que surjan en la comunidad y asimismo poder integrar lo que es el anillo digital que tiene el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, explico. Esto también se suma a Municipios Inteligentes que se viene trabajando con María José Gentile y que también esta funcionando, y que quien me suceda seguirá ampliando.

Relación con las instituciones y comunidad

Por ultimo Beltran se refirió al trabajo con las instituciones, las Delegaciones municipales y vecinos, e indico que uno siempre esta tratando de estar cerca fundamentalmente de las instituciones, colaborando, fundamentalmente en el diálogo municipio-instituciones, municipio-comunidad y tratar de ir mejorando la calidad de la prevención fundamentalmente en la ciudad y en el partido.

Finalmente recordó algunos hechos relevantes que han sido esclarecidos a través de nuestro Centro de Monitoreo, que han aportado herramientas que a la postre fueron fundamentales para el esclarecimiento de distintos hechos delictivos, como lo fue el fatal accidente en el acceso a French, se desbarato distintos hechos delictivos y de bandas por ejemplo que operaban robando transformadores eléctricos o mucho mas acá el robo en la agencia de autos de ruta 5.

Todo esto por que hay un equipo de trabajo donde no solo es la Policía y las diversas policías presentes, sino también el aporte del Centro de Monitoreo, la Ayudantía Fiscal; hace que se redunde en resultados altamente satisfactorios», finalizo.