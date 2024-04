Informe policial: Se conocen detalles del femicidio y sucidio en La Niña

La Estacion de Policia Comunal Nueve de Julio informa que en el dia de la fecha, lunes 29 del corriente, se toma conocimiento que en vivienda sita calle calle Lozano S/N Planta urbana localidad La Niña este partido se hallarían dos personas sin vida.

Constituido personal policial y circunstancias tratanse establecer, constata óbito a de femenina de 45 años de edad con heridas en cabeza producidas presumiblemente por un elemento contundente; mientras que a escasos metros se encuentra el cuerpo sin vida ex – pareja de la misma de 65 años de edad, mismo presentaba un disparo de arma de fuego (escopeta) en rostro.

Se preserva lugar a la espera Policía Científica y personal judicial.Donde se hace presente una comison con los detectives del Gabinete Tecnico Operativo bajo las directivas del Comisario Emmanuel Maccarino juntamente con Pnal de la Sub ddi Bragado y Pnal de la Ayudantia Fiscal, los cuales proceden a recabar testimonios, estableciéndose que los mismos hacia un mes aproximadamente no convivían mas, pero mantenían contacto de forma diario, no registrándose episodios de violencia entre ambos ni otro tipo de antecedentes.-

Asimismo y al ingreso de Policia Cientifica bajo la supervisión de la Ayudantia Fiscal a cargo del Dr Capurro proceden al SECUESTRO de un hacha y una escopeta calibre 14.Se continúan con las tareas investigativas, donde en el dia 30 se realizara la operación de autopsia de ambos cuerpos.

Con la intervención de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Mercedes, que caratulo la causa «Homicidio».