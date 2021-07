La semana inicio con mejoras en el dinamismo comercial de granos donde se pago por soja $ 31.170/t

En la primera rueda de la semana la Bolsa de Comercio de Rosario tuvo un mercado con incrementos tanto en el dinamismo comercial como en el número de compradores. La operatoria local se vio influenciada por la presentación del informe mensual de Oferta y Demanda Mundial (WASDE) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En este sentido, los aumentos de cotizaciones del mercado de Chicago, que fueron desencadenados por dicho informe, se tradujeron en alzas generalizadas en los ofrecimientos locales. Los mercados de la soja y el maíz concentraron la mayor parte de las negociaciones, contando con un número superior de ofrecimientos abiertos en relación con las últimas jornadas. En el mercado del trigo se destacó la reincorporación ofertas por mercadería de la próxima cosecha.

En el mercado de Chicago los futuros de los principales commodities agrícolas acabaron la jornada con alzas. Por un lado, del trigo finalizó con incrementos debido al recorte que se realizó en las estimaciones de producción de trigo de primavera en Estados Unidos debido a la falta de lluvias y a las elevadas temperaturas. Por su parte el maíz tuvo fuertes subas como consecuencia de la limitada oferta del cereal en Estados Unidos a pesar de los incrementos que se darían en la producción. Por último, la soja finalizó la rueda con ganancias debido al ajustado balance que presentó el USDA en su informe mensual, con pronósticos de clima seco para etapas críticas del desarrollo del cultivo en EE. UU.

Soja

En el mercado de la soja se presentó un elevado dinamismo comercial, con incrementos generalizados en los valores ofrecidos por la mercadería. Al mismo tiempo, se superó el número de compradores con los que se contaba el jueves.

Por soja con entrega disponible se ofrecieron US$ 325/t, superando en US$ 5/t las ofertas del jueves; mientras que, en moneda local, este ofrecimiento alcanzó los $ 31.170/t. Estas mismas ofertas fueron realizadas para la entrega durante todo julio y para las fijaciones de mercadería.

Por otro lado, la entrega entre agosto y noviembre se ubicó en US$ 327/t, resultando en un incremento de US$ 11/t para agosto y septiembre y de US$ 10/t para octubre y noviembre.

Girasol

En el mercado de girasol, se mantuvieron sin cambios las ofertas abiertas para la entrega disponible y para la entrega en la próxima campaña comercial. La entrega disponible se ubicó en US$ 330/t. Al mismo tiempo, la entrega entre diciembre del 2021 y marzo del 2022 nuevamente arribó a los US$ 300/t.

Trigo

En el mercado del trigo se dio un dinamismo levemente superior al de la jornada del jueves. Al mismo tiempo, se destacó la ausencia de ofrecimientos abiertos para la compra de mercadería de la actual campaña comercial, aunque se dio la reincorporación de ofertas correspondientes a la próxima cosecha. En este sentido, por trigo con entrega entre noviembre del 2021 y febrero del 2022 se ofrecieron abiertamente US$ 190/t.

Maiz

En el mercado del maíz se contó con un elevado número de participantes y se amplió el abanico de posiciones abiertas. Por otra parte, se reincorporaron los ofrecimientos abiertos para la compra de maíz tardío de la próxima cosecha.

Por maíz con descarga y contractual, la oferta abierta se ubicó en US$ 180/t, resultando en un aumento de US$ 5/t respecto al jueves. Luego, la posición agosto se ubicó en US$ 185/t, con septiembre en US$ 190/t. Al mismo tiempo, octubre arribó a los US$ 192/t, con noviembre en US$ 193/t y diciembre en US$ 194/t, implicando alzas de US$ 2/t, US$ 3/t y US$ 4/t respectivamente. Además, la entrega en enero del 2022 alcanzó los US$ 195/t.

Por maíz de la próxima campaña comercial se ofrecieron abiertamente US$ 180/t, para la entrega entre marzo y mayo del 2022, significando un incremento de US$ 5/t sólo para el mes de mayo. Mientras que las entregas en junio y julio del próximo año se encontraron en US$ 165/t.

Cebada y sorgo no tuvieron ofertas de compra en la jornada