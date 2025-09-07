La Libertad Avanza 9 de Julio gana la elección y suma tres concejales

Finalmente el pueblo de 9 de Julio hablo y dijo los suyo, y con el voto le dio la victoria a la lista 2206 de La Libertad Avanza que obtuvo la mayoría de votos con 7239 sufragios, que le permite sumar tres Concejales y un Consejero Escolar.

La elección en lo local se vio alcanzada por la poca participación de votantes en la urna, según datos de 44.069 electores habilitados asistieron 26.111, esto es el 59,25 %, no muy distante del porcentaje provincial que fue de un 61,48%.

La elección de LLA 9 de Julio fue contundente. desde el mismo momento en que se empezaron a conocer los datos de las planillas en las localidades, el partido libertario empezó a marcar ventaja, seguido por Fuerza Patria. En el mientras tanto, Somos Buenos Aires se veía sorprendido por la baja cantidad de votos que recibía, al igual que Nuevos Aires. Por su parte Valores Republicanos iba sumando, por ser su primera participación en una contienda política.

Según datos de cómputos locales la Libertad Avanza obtuvo 7.239 votos (29,90 %), Fuerza Patria 5.996 (24,77%), Nuevos Aires 5.336 (22,04%), Somos Buenos Aires 2.886 (11,92%) y Valores Republicanos 2.423 (10,01%). El voto en blanco de 1.882 e impugnados 19.

Con estos registros de votación, la Libertad Avanza consigue tres concejales, Fuerza Patria suma tres mas, Nuevos Aires, 2 y Somos Buenos Aires, 1 concejal. Además las tres primeras fuerzas logran ingresar un Consejero Escolar cada una.

Como queda el próximo Concejo Deliberante de 9 de Julio

El próximo Concejo Deliberante de 9 de Julio tendrá tres bloques con 5 concejales cada uno (La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires, PRO; y Fuerza Patria) y uno con tres (UCR)

Concejales que culminan mandato en diciembre de 2025

Ana Paula D’elía (Juntos Pro)

Raúl Zapata (Juntos Pro)

Nacho Palacios (Juntos UCR)

Mariela Anca (Juntos UCR)

Marcela Regalía (Juntos UCR)

José Mignes (FPV)

Natalia Bazterra (FPV)

Pablo Giacomino (LLA)

Sebastián “Chachi” Malis (FPV)