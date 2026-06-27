La Jornada A Campo de IPCVA en 9 de Julio fue declarada de Interés Municipal y Gentile acompaño el encuentro ganadero

La Jornada A Campo desarrollada por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en Cabaña La Coincidencia de Agropecuaria Vidal, el pasado miércoles 24, tuvo el reconocimiento publico por parte del Municipio de 9 de Julio, ya que la Intendente María José Gentile firmo un decreto declarando de «Interés Municipal» dicho encuentro de la ganadería del distrito y de la región.

En ese marco Gentile, participó también de la Jornada a Campo organizada por IPCVA, donde se reunieron más de 400 productores, técnicos y profesionales del sector. La actividad, realizada bajo el lema «Genética y recría para maximizar carne y conversión: más kilos reales para el productor del oeste bonaerense», contó además con la participación del INTA.

Cabe destacar que en el encuentro realizado en Cabaña La Coincidencia se conto con presencia de productores de otras provincias y de la region, y un buen numero de periodistas especializados en agro, que mostraron la capacidad productiva y técnica de la empresa ganadera.

Durante el encuentro se abordaron distintas herramientas y tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad de los sistemas ganaderos. Entre los temas tratados se destacaron la nueva trazabilidad electrónica, el mayor peso de faena, la automatización de registros mediante caravanas y collares electrónicos, las estrategias de recría de precisión, el uso de inteligencia artificial, imágenes satelitales, drones y las nuevas tendencias en marketing de carnes.

Gentile aprovecho la oportunidad para dialogar con productores locales e informarse sobre las tecnologias que utilizan en La Coincidencia, al tiempo que participo de alguna de las charlas técnicas. Desde el Municipio informaron que la presencia de la jefa comunal reafirma el acompañamiento del municipio a las iniciativas que promueven la capacitación, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de uno de los principales motores productivos del distrito.