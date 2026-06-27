La Intendente Gentile recorrio la zona de Corbett, donde opera el equipo de Vialidad Provincial reparando caminos rurales

Desde la Secretaria privada del Municipio, informaron que la Intendente Municipal de 9 de Julio, María José Gentile, recorrió los trabajos de reconstrucción y mejora que se llevan adelante sobre caminos rurales en esta oportunidad en el Cuartel XIV, Corbett, y que son ejecutados por equipos de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y los productores de la zona, quienes financian los costos que demanda el equipo en el lugar, mientras que el municipio brinda combustible.

Cabe destacar que este equipo de Vialidad Provincial en primer lugar trabajo en el Acceso a La Niña y caminos adyacentes, luego en zona de Dudignac y el cuartel del sur del distrito, y en tercer lugar desde marzo ultimo vienen trabajando en lo que es Paraje El Chajá, 12 de Octubre, Bacacay, y ahora en el Cuartel 14, en el camino provincial 077-08, que vincula 12 de Octubre con Corbett, una traza de gran importancia para la conectividad rural y el desarrollo de las actividades productivas, resaltaron.

Durante la recorrida, la jefa comunal se reunio con un productor referente del lugar que acompaña el trabajo de Vialidad Provincial, y destacó el valor del trabajo conjunto que se viene realizando para recuperar caminos, y señalaron que esto es posible gracias a la coordinación entre la Municipalidad, la Dirección de Vialidad de la Provincia y los productores rurales, quienes también acompañan y colaboran en estas intervenciones.

A su vez, el equipo de Vialidad Rural del Municipio segun describieron en una gacetilla, se trabaja en las siguientes zonas.

Zona Naón

Con motoniveladora se realizó un trabajo de perfilado sobre Ruta 70 desde Naón hacia Ruta Provincial 65. Están planificadas tareas desde Naón hacia la Escuela No 38 por el denominado Camino “El Colectivo” (P-18).

Zona Patricios

Se repasaron ambos accesos a la localidad (P-10 y P-9), con perfilado y volteo de cordones del acopio mediante retroexcavadora. Los trabajos continúan sobre el S-19, hacia el T-26 (Estancia Las Negras).

Zona El Tejar

Se realizó el perfilado y abovedado en el acceso desde Ruta Provincial 65 hacia El Tejar. Los trabajos se enfocan en El Tejar y La Fábrica (S-35), donde se ejecutan trabajos de construcción y tapado de pozos existentes en el lugar.

Zona Quiroga

Las motoniveladoras realizaron un repaso del camino 077-13 desde Quiroga hasta La Niña, efectuando perfilado hacia el centro del camino y el relleno de sectores anegados. Es importante destacar que una zona de pantano no pudo ser intervenido, pero será reparado en los próximos días para dejar el camino en condiciones.

Posteriormente, los trabajos continúan sobre el camino que une Quiroga con Neild, y desde allí hacia El Tejar. En este sector se trabaja de manera conjunta con productores rurales que colaboran en las tareas correspondientes al camino de Quiroga, El Mirador y la estancia La Corona.

Zona El Meridiano

Se está haciendo perfilado de Morea (P-14) a Dudignac por el Camino de la Costa de la Vía y perfilado en la RP 65 de Morea a Mulcahy, y de allí a 9 de Julio. Se realizan trabajos de ensanche en el tramo cercano a Mulcahy y el cruce.

Zona French y 12 de Octubre

Se realizó perfilado y abovedado en la continuación de calle Mitre desde French hasta Ruta Provincial 65. A su vez, en el camino S-30 hacia el CEPT N.o “El Chajá”, se realizan tareas de abovedamiento en la calle, con la colaboración de los productores de la zona. Se está trabajando en el camino T-34 con retroexcavadora para limpieza de pantanos y se colocan

alcantarillas y permitir evacuación de agua.

Zona La Niña

Se trabaja en un perfilado y abovedado desde La Niña (P-3) hasta Ruta Provincial 65. Está proyectado realizar tareas en el camino T-14 hacia la estancia “San Pablo”.

Zona Dennehy

Se está trabajando con retroexcavadora acomodando alcantarillas rotas y se destaparán alcantarillas llegando al cruce de los cuatro caminos.

También se destapó una alcantarilla en el T-152 y se colocarán nuevas en el P-18 hacia Naón.

Con motoniveladora se está trabajando en el camino de la Escuela No 38 y se repasa el camino T-139 hacia el Pozo Pampa.