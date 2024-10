La Fuerza de Argentina: El creador de la aplicación “Háblalo”, Mateo Salvatto disertara en la 127º Expo Rural de 9 de Julio

La visión de un emprendedor siempre va mucho más allá de cual sea el resultado de las primeras experiencias. En la Argentina fruto de la capacidad innovadora del recurso humano que habita en el país, hay millares de casos reales, de que si se puede.

En nuestro país hace tan solo ocho años atrás, en el 2016, un joven estudiante de una escuela técnica de Almagro, Mateo Salvatto, con solo 16 años innovaba con la aplicación “Háblalo”, un programa con miles de usuarios que ayuda a la comunicación de personas con discapacidad.

En tanto poco tiempo Mateo recorrió un interesante camino generando la motivación en chicos y grandes, con distintas disertaciones en el país y fuera del mismo, al punto tal que, en el año 2023, la organización británica One Young World que elige todos los años un emprendedor del año, entre candidatos de 190 países; Mateo Salvatto fue elegido como emprendedor del año por el «Davos joven».

Salvatto, hoy es CEO y Co-fundador de Asteroid Technologics, una empresa que desarrolla herramientas tecnológicas con fines sociales.

Mateo Salvatto en la 127º Expo Rural de 9 de Julio

En el marco de la 127º Expo Rural de 9 de Julio, un grupo de empresas locales, dentro de su Responsabilidad Social Empresaria, junto a Sociedad Rural de 9 de Julio, han convocado para este viernes 4 de octubre a las 10:30hs a una charla que tendrá a Mateo Salvatto como disertante, cuyo título de la misma es “La Fuerza de Argentina”.

Fernando Mato, presidente de Sociedad Rural Argentina, informo que se ha convocado a alumnos del 6to y 7mo año del Nivel Secundario del distrito de 9 de Julio, en que puedan venir, ya que consideramos es sumamente interesante para esa edad. Al tiempo que agradeció a las empresas que han apoyado esta idea en la Exposición, y agradecemos su aporte, sostuvo.

La fuerza de Argentina

Salvatto asegura que como argentino que soy, desde que tengo memoria me crie rodeado por palabras como “tómatela”, “este país es irrecuperable”, y el que más me duele es “no tiene retorno” y yo me convencí de que eso era verdad y empecé a cuestionar y me di cuenta de que me habían engañado, en si mentido. Y que lejos de no tener retorno, este es un país con muchísima capacidad de retorno. Somos el país con más premios Nobel, comento en una reciente disertación, de quien estará este viernes 4 de octubre en la Expo Rural de 9 de Julio, con ingreso libre y gratuito.

Prensa Sociedad Rural de 9 de Julio