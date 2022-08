La Experiencia Ford Ranger llega a 9 de Julio, ya te podes inscribir

No vas a necesitar ir a una mega muestra como ExpoAgro, Palermo o Agroactiva para vivenciar la Experiencia Ranger, ya que el próximo miércoles 31 al mediodía vas a poder experimentar lo que es la nueva Ranger.

Para ello te podes inscribir ingresando aqui y ese miércoles acércate a la Sucursal Forcam 9 de Julio en Ruta 5 Km 262, y participar de una experiencia única, de un circuito Off Road en el concesionario Forcam, informaron.

Además quienes participen podrán compartir un almuerzo y manejar una de las camionetas que estarán disponibles para la prueba. Como único requisito se debe presentar registro al día.

Acerca de Ford Campus Experiencie

El Ford Campus Experience, edición 2022, acerca la gama de productos Ranger con un cowboy de camionetas tanto en terreno Off Road, cómo urbanos. El tour girará a lo largo y ancho del país, visitando 31 principales locaciones, recorriendo más de 12.000 Km, con dos cuadrillas, y en 9 de Julio será con el Circuito 2: Ranger Limited 3.2L 4×4 AT (2 unidades), Ranger FX4 3.2L 4×4 AT (2 unidades), Ranger XL 2.2L 4×4 MT (1 unidad) y Transit VAN.

Planes Ford Ranger

Por otro lado te contamos los planes que cuenta Forcam: con dos condiciones comerciales para Ford Ranger son: TASA 0 A 12 MESES

Plan Cosecha – Conciste en 4 cuotas semestrales en 24 meses a tasa 39,9 % anual. TASA 0 A 12 MESES esta tasa financia hasta 2.000.000 de pesos.