La Dra. Bollo puso en duda la situación de Casares: «aparentemente ha descubierto la cura del covid”

Durante la conferencia de prensa que en la jornada de este miercoles brindo el Comité de Crisis en Salud de 9 de Julio, la Dra. Yanika Bollo quien representa a la Secretaria de Salud del Municipio, brindo declaraciones al ser consultada sobre la vacuanción en las localidades y la no presencialidad en escuelas de la ciudad, destacando si la apertura para establecimientos educativos rurales y pequeñas localidades, y menciono que su postura es bastante clara, no hay absolutamente lógica ni cuestión empidemiologica para tener las escuelas cerradas, los estudios que se han hecho lo apoyan y confirman. Los argumentos que tenemos realmente no nos alcanzan ni nos conforman, mas allá que respetamos la decisión del Gobernador, pero esperamos que sea mas reflexivo, expreso. Al tiempo que pidió que desde todos los ámbitos se le este haciendo el mismo pedido al gobernador.

Al ser consultada periódisticamente en si todas las personas aisladas termina en contagios, evaluó que no todos, y que seria importante contar con test rápidos en ves de los PCR, ya que disminuiriamos el aislamiento de la gente y ayudaría. Fue allí cuando vertió un análisis propio sobre la situación en otras localidades.

Bollo defendió que “desde el Municipio de 9 de Julio, Clinica y el Hospital hemos sido muy rigurosos en cuanto al numero de casos que da confiabilidad, pero no llego a entender yo, como hicieron en Casares para bajar en tres semanas de 300 casos a 50. No se si encontraron la cura y lo vamos a ver en todos los diarios mundiales o quinas no se es tan riguroso”, disparo poniendo en duda el sistema del vecino distrito. He insistió en tono de sorna, “aparentemente Carlos Casares ha descubierto la cura del covid”.