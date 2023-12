La diputada bonaerense Patricia Vázquez presentó el proyecto para eliminar los registros automotores y tener patente única

La legisladora de Juntos por el Cambio, Patricia Vázquez, ya había anticipado que presentaría ese proyecto para ser debatido por los ediles.

“Presente el proyecto para eliminar los registros automotores y crear un Registro Nacional Único totalmente digital! Única patente toda la vida! Ahora, a impulsar esta ley y conseguir los apoyos necesarios para que haya menos estado y menos burocracia”, dijo Vázquez desde su cuenta de Twitter.

Sobre su propuesta había dicho que buscaba que haya “un solo arancel sin relación al valor del auto y trámite único digital. Una patente única toda la vida”.

Además, busca eliminar los registros automotores que según la legisladora son unos 1550 en todo el país. LA Diputada aseveró que “mueven 60 mil millones al año”.

Para que se tenga una noción del volumen burocrático, apenas el rubro automotor (dejando motovehículos y maquinarias de lado) acumula un total de 43 aranceles. Si bien ninguna operación implica el pago de los 43, se estima que los traspasos de autos entre particulares deben abonar 11, con un costo promedio de US$1123.

Los montos (en pesos) fueron actualizados el 1° de noviembre de 2023 y su última actualización había sido en junio del mismo año. Entre solicitudes, obligaciones de presentaciones físicas de documentos y otros formularios, el dinero que entra en las arcas de los registros es alto.

Los formularios del Registro Automotor para autos

Según el tipo de operación, varía el monto y los aranceles que deben abonar. Por ejemplo, si un auto se transfiere por una subasta o se trata de unidades armadas fuera de fábrica o clásicas, les corresponde el pago de $19.500 mientras que la transferencia de automotores afectados al transporte de pasajeros o carga abonan $60.000.

La expedición del Título del Automotor o su duplicado, por otro lado, implica un pago de $920 y la certificación de firmas cuesta $1300, abonándose una vez por firma y en cada trámite. En algunos casos, se acumulan varios aranceles (como la expedición del título y la certificación de firmas) mientras que en otros no pueden ser cobrados dos por contraponerse, como puede ser la transferencia de un auto que no es para transporte de pasajeros (no abonará, obviamente, los $60.000).

Los 43 aranceles que cobra el Registro Automotor por la transferencia de autos

El proyecto de ley, que ya fue enviado a la cámara de Diputados, incluye varios puntos clave que modificarían la normativa vigente. Entre ellos, contempla la creación del denominado Registro Único Nacional Digital (RUNDA), a través del cual los usuarios podrían autogestionar sus propias transferencias así como las inscripciones de vehículos 0km sin intermediarios. El RUNDA sería también de acceso libre, público y con datos abiertos, vinculado a las bases de datos de otras entidades, como RENAPER, ARBA, AGIP, aduanas, multas, para tener en tiempo real toda la información pertinente a las unidades.

Este sistema estaría bajo la órbita del DNRPA, entidad dependiente del Ministerio de Justicia, que tendrá también la tarea de digitalizar todos los documentos que, al momento de promulgación de la ley, no estén en formato online. La normativa busca eliminar por completo los formatos físicos, por lo que los plásticos de las cédulas verde y azul dejarían de existir.

El segundo cambio importante que propone el proyecto de ley es asociar las patentes no a una unidad sino a una persona. Es decir, cada persona física o jurídica asociaría una identificación alfanumérica a su DNI o CUIT, según corresponda, y lo tendría para toda la vida. Si quisiera adquirir un nuevo vehículo, le transferiría esa patente a la unidad, siendo siempre la misma y no debiendo ser cambiada en cada transferencia.