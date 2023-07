La CEyS respondió ante la demanda de ADDUC

Autoridades de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios «Mariano Moreno» llevaron adelante una conferencia de prensa informando aspectos sobre la situación de la cuota de capitalización y el accionar de la ONG ADDUC. Estuvieron presentes el Gerente de la CEyS, Fabricio Lostia; el Dr. Pablo Lomsan, Asesor Legal; Matías Losinno, Presidente del Consejo de Administración.

El Presidente del Consejo de Administración Matías Losinno se refirió a «una demanda que recibió la CEyS, al igual que varias cooperativas de la Provincia de Buenos Aires por la cuota de capital. La demanda la inició una asociación de consumidores llamada ADUCC y en virtud a un comunicado que hablaba de ilegalidad por parte de las cooperativas en la forma de instalar la cuota de capital».

El Asesor Legal de la CEyS Pablo Lomsan explicó que «a mediados de mayo recibimos un traslado de demanda, que tramita el Juzgado en lo Contencioso u Administrativo de Mercedes, entablada por ADUCC (Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores) con domicilio en Lanús. Ha entablado acciones judiciales no sólo contra la CEyS, sino contra distintas cooperativas que aplican la cuota de capitalización y la cobran dentro de la factura eléctrica».

«Ese es el objeto de la demanda. Lo que pide esta asociación es la restitución de esos fondos y el cese de la percepción de la cuota de capitalización dentro de la factura eléctrica. El contenido de la demanda que recibió la Mariano Moreno es muy similar al recibido por otras. Desde las federaciones como APEBA, se hizo una labor jurídica analizando las demandas y se alineó la contestación. El concepto cuota capital, entendemos que no sería ajeno a la factura. El juez en última instancia será quien decida» agregó Lomsan quien aclaró que la «Mariano Moreno» es una de las últimas en recibir la demanda. La Asociación pidió una medida cautelar, para que los fondos de la cuota sean depositados en una cuenta judicial, hasta que se resuelva la cuestión con una sentencia. El Juez resolvió no hacer lugar a la medida cautelar requerida. «El proceso debe continuar, no va a pasar mucho tiempo para la sentencia. Acá no se discute la legalidad de la cuota en sí, que es un elemento lícito, avalado en la Ley de Cooperativas».



La discusión que se debe establecer es si se considera «concepto ajeno». Al respecto Lomsan se refirió a los conceptos y las resoluciones al respecto. «Desde las Federaciones no se considera como ajeno el concepto, con la materia», sostuvo Lomsan quien insistió en que hay que esperar el fallo del juez.

Losinno expresó, «queremos dejar tranquilos a los socios con respecto a la mal llamada ilegalidad del comunicado. Nosotros volvemos a insistir que esta es una realidad de todas las cooperativas. La realidad de nuestra cooperativa es aún peor porque no recibimos la cantidad de energía que nuestra ciudad necesita. Para eso necesitamos solventar la falta de generación o de recepción, con los famosos generadores».

«Los generadores tienen un costo en dólares y esta situación no la tienen otras cooperativas, con los gastos que se generan. La Provincia de Buenos Aires se toma sus tiempos en hacer los pagos y eso genera un desequilibrio de 21 millones de pesos. La cuota de capital es fundamental para el servicio sin interrupciones, que no sean propias al servicio. Queremos evitar cortes rotativos», agregó Losinno quien recordó que se espera la obra de 132 que conecte 25 de Mayo con 9 de Julio.

El Vicepresidente del Consejo de Administración Héctor Carta se refirió al costo de los equipos del servicio que presta la empresa SECCO que son de origen austríaco y por eso se fija un valor mensual de los generadores en dólares, con el cambio oficial. Se mostró preocupado por el endeudamiento.

«La gente se puede expresar, pero hay gente violenta. El otro día una de las personas que entró, si no era por un Policía me iba a agredir. Estamos llegando a un nivel de intolerancia que preocupa. La Cooperativa está abierta a inquietudes, sin necesidad a manifestaciones. Hay gente que no tiene información», aclaró Carta quien citó el caso de un jubilado que estaba en la manifestación y desconocía la vigencia de la Tarifa Social. Recordó que existe el caso de la segmentación y que «las tarifas las fija el Gobierno».

Fuente: Diario El 9 de Julio