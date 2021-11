Juegos Bonaerenses: Desde las 9 hs comenzaron las competencias para los deportistas de 9 de Julio. Éxitos

Los 96 deportistas nuevejulieses que ya están en la ciudad de Mar del Plata para competir en las finales de Juegos Bonaerenses 2021 comenzaron a la hora 9 de este sábado con la disciplina de Padel.

La delegación de 9 de Julio está coordinada por el Director de Deportes de la Municipalidad de 9 de Julio, Prof. Ariel Pesce, quien informo que las disciplinas en las que competirá 9 de Julio son Acuatlon, Ajedrez, Atletismo, Automovilismo karting, Beach vóley masculino y femenino, Cestoball 3×3, Cestoball, Futbol tenis, Gimnasia artística, Golf, Natación, Padel, Patín artístico, Skate, Hockey masculino y femenino.

En cuanto a las competencias de hoy sábado además del padel, a las 9:30 patín artístico y Cesto Ball 3 vs.3, 9:45 Hockey Sub 14 femenino y Beach Voley Femenino, Beach Voley Sub 16 masculino, Beach Voley sub 18 femenino, Hockey Sub 16 masculino y sub 18 femenino, Cesto Ball Sub 17.

Mas tarde lo hará el skate, futbol tenis, será un día donde todas las competencias tendrán su primera participación informo para El Regional Digital, Pesce.

Las imágenes corresponden a la mañana de este sabado cuando los deportistas de 9 de Julio se aprestaban para ir a sus competencias. Exitos