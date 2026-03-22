Inseguridad Rural: En Chivilcoy una familia rural fue victima de un robo a mano armada

Según se informo por parte del CPR Chivilcoy, un grupo de delincuentes ingresaron a un establecimiento rural propiedad del matrimonio Vitale ubicado en el Acceso a la localidad de Emilio Ayarza en el partido de Chivilcoy, donde se produjo un violento hecho delictivo que vuelve a poner en primer plano una problemática que crece en la región: la inseguridad en zonas rurales.

Según detallo el sitio La Razón de Chivilcoy, el hecho se dio este sábado 21 del corriente, alrededor de las 22hs y según se informo, los delincuentes tras violentar la reja de un ventiluz del baño. Una vez dentro, sorprendieron a las víctimas, las redujeron rápidamente y las mantuvieron maniatadas durante más de dos horas, en una situación de extrema tensión.

El matrimonio compuesto Adriana Lanfranco (62) y Vitale Eraldo (66) se encontraban en el interior de su domicilio, en esas circunstancias, fueron sorprendidos por cuatro individuos encapuchados, dos de ellos armados, quienes ingresaron a la vivienda tras forzar una ventana lateral.

Los delincuentes redujeron a las víctimas y las ataron, para luego sustraer una importante suma de dinero en efectivo —aproximadamente 200 mil pesos y 1000 dólares— además de varios electrodomésticos.

Tras retirarse, los delincuentes dejaron a las víctimas atadas. En medio del shock, la mujer logró liberarse y caminó cerca de 1500 metros hasta el pueblo para dar aviso a sus hijas y pedir ayuda.

En las horas posteriores, trabajaron en el lugar móviles policiales y personal de Policía Científica en busca de rastros que permitan avanzar en la investigación, además del relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. Afortunadamente, las víctimas no resultaron heridas, informaron fuentes policiales.

La Razon de Chivilcoy