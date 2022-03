Ingresa hoy a Diputados el acuerdo con el FMI

La espera concluye este jueves por la mañana: ingresa formalmente a esta Cámara la ley que habilita el tratamiento del Memorandun de entendimiento con el FMI para su aprobación o rechazo.

A los efectos de ordenar tratamiento, cronograma de comisión, invitados y expositores, así como determinar la asistencia de funcionarios, este jueves a las 12 se ha programado en el salón de Honor de la Presidencia se realizará una reunión de presidentes de bloques integrantes de la comisión de Presupuesto con los las autoridades de la comisión y las autoridades de Cámara.

Posteriormente, se avanzará con el resto de los bloques, según se informó.

Asimismo se informa que ingresada la ley sus fundamentos y motivos, será girado a todos los presidentes de bloque.

Concluyen así las dilaciones que se iniciaron cuando el Gobierno anunció el principio de acuerdo el pasado 28 de enero, y a partir de entonces se inició una cuenta regresiva para llegar al momento de presentar el proyecto en el Congreso, que nunca terminaba. Primero se habló de que la Cámara elegida sería el Senado; luego se decidió que sería la Cámara baja, y los últimos días se daba por confirmado que se presentaría el viernes pasado o el lunes 28 de febrero, antes de la Asamblea Legislativa.

No fue así, pero al día siguiente el primer mandatario confirmó que el acuerdo estaba casi resuelto y que sería presentado esta semana sin falta.

«Es el mejor acuerdo que el Gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el Gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí», señaló el presidente el martes ante la Asamblea Legislativa, afirmando que «con el entendimiento que logramos, podemos ordenar el presente y construir un futuro».

Agregó el presidente que «el nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Es una refinanciación de aquél préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de 4 años y medio. Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento». Y luego aclaró que «el acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección».

Ahora los tiempos se aceleran, pues el acuerdo debería haber pasado por ambas cámaras el 22 de marzo, fecha en la que Argentina debería pagarle al Fondo un dinero que no tiene.

La verdad sea dicha, no hay muchas expectativas de que el proyecto pueda ser ley antes del 22, sobre todo teniendo en cuenta que los tiempos del Senado imponen esperar 7 días desde la fecha del dictamen para su tratamiento en el recinto. Pero alcanzará tal vez como señal para el Fondo que para esa fecha se haya alcanzado al menos una media sanción en Diputados.