Indecar lanzará en Agroactiva un implemento que permite convertir sembradoras convencionales en equipos Air Drill de última generación

Indecar, compañía especializada de sembradoras, fertilizadoras y desparramadoras, presentará en Agroactiva su último desarrollo: el Kit Dosificador por flujo de aire. Este innovador implemento se puede adosar a cualquier sembradora convencional, independientemente de su tamaño o antigüedad, permitiendo convertirla en una moderna máquina Air Drill.

Basada en el sistema de dosificación de semillas por flujo de aire, las sembradoras equipadas con este kit podrán incrementar sustancialmente su capacidad de trabajo. El sistema incluye también una tolva que multiplica exponencialmente la autonomía de las máquinas e incorpora monitores y sistemas digitales que le permiten realizar una siembra de precisión.

“Por su velocidad, precisión y variabilidad de siembra, el mercado de sembradoras está yendo hacia el sistema Air Drill, no sólo en la Argentina, sino en todas las potencias agrícolas del mundo. Sin embargo, se trata de máquinas más costosas que las convencionales y no todos los productores y contratistas tienen los recursos económicos para acceder a ellas. Como en Indecar fabricamos ambos tipos de sembradoras nos propusimos desarrollar un kit adaptador de un sistema a otro y lo hemos probado con resultados espectaculares: es increíble ver como una máquina convencional puede convertirse en una potente Air Drill y, por eso, es la gran novedad que estaremos presentando en Agroactiva”.

El Kit Dosificador tiene un costo que representa apenas el 40 por ciento del valor de una sembradora Air Drill, por lo que ofrece a productores y contratistas la oportunidad de dar un gran salto tecnológico de una manera mucho más accesible. La aplicación de este implemento se puede realizar por personal de Indecar en cualquier punto del país y no requiere modificaciones en la máquina de base.

Este kit también contribuye a la sustentabilidad al prolongar la vida útil de las sembradoras convencionales y potenciar su productividad con sistemas de vanguardia, softwares y monitores de última generación, que le permiten realizar siembras precisas y variables.

En cuanto a la fertilización, se puede implementar un sistema de dosificación por hileras, que garantiza que cada línea de siembra reciba la misma dosis, optimizando así la aplicación del insumo de acuerdo con las propiedades específicas de cada metro cuadrado del lote

“El objetivo es acercarle la tecnología Air Drill a aquellos productores y contratistas que no tienen posibilidades de cambiar su máquina convencional por una de esas, pero que ahora mediante un kit muy simple y sus máquinas convencionales podrán tener acceso a los beneficios de la tecnología de siembra más avanzada del mundo”, resume Ricardo.

Para quienes quieran acercarse a conocer personalmente el Kit Dosificador, así como el resto de los productos de Indecar, los mismos se van a exhibir en la feria Agroactiva, del 7 al 10 de junio, en la localidad de Armstrong, provincia de Santa fe.

Más información sobre estos productos en indecar-agro.com.ar.