Ignacio Palacios: Esperamos que halla llegado nuestro mensaje a todos los votantes

El candidato a concejal de Nuevos Aires, Ignacio Palacio fue el ultimo de los postulantes al deliberativo local en ir a votar. Lo hizo en la mesa 71 de la Escuela Nº 3, quien llego acompañado de su hija.

Palacios celebro el acto eleccionario y opino que en su caso, la propuesta de Nuevos Aires, halla llegado el mensaje a todos los votantes. Ademas hablo de una «mala politica», cual es le preguntamos, lo responde en el video.