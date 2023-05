Hoy lunes 1 de Mayo a las 15.30 horas, reclamo por la autovía de a Ruta Nacional 5

El lunes 1 de mayo a las 15.30 horas se hará un encuentro en la rotonda de las rutas 5 y 30 para reclamar por la Autovía. Desde el MID impulsores del reclamo, dialogamos con Eduardo Falcone quien expresó: «Estamos convocando para el lunes a las 15.30 para hacer un reclamo con dos ejes fundamentales. Uno, para que vayan más rápido con las obras que están haciendo ahora en el tramo entre Mercedes y Suipacha. Y segundo, para que llamen a licitación, para el tramo entre Suipacha y Chivilcoy, que lo anunció Vialidad Nacional el año pasado, que lo iba a hacer este año y todavía no no lo hizo».

Agregó: «No, es que queremos que llegue solamente hasta Chivilcoy pero eso fue lo que anunciaron. Claro. O sea que se siga para Bragado y después sigan llamando hasta Santa Rosa, que es el objetivo de todos. Es un reclamo de hace muchísimos años, la convocatoria tiene esos dos ejes pero el objetivo de de la convocatoria es que eso se haga para evitar estos accidentes por choques frontales que se suceden semanalmente y el segundo eje es la cuestión de la infraestructura necesaria para potenciar la integración comercial de todas las ciudades de la ruta 5 y el desarrollo productivo de de la zona. Es una de las más importantes de la provincia donde todos aportamos, hay muchas empresas productivas que han aportado millones de millones de dólares en retenciones, en impuestos y todavía siguen viajando en una ruta de los años 50. Así que esos son los ejes principales».

En este sentido destaca que la Autovía termina con los choques frontales, donde la mayoría de los vecinos termina con secuelas gravísimas e incluso perdiendo la vida. «La imprudencia existe, pero si vos tenés una autovía, el imprudente no te choca de frente y te mata. Hay otros comentarios que dicen que la autovía puede traer este gente peligrosa del Gran Buenos Aires o que gente va a robar en Chivilcoy y se va a ir más rápido. O sea ya pasa en todas todas las ciudades de la ruta cinco y no podemos ir en contra del progreso».

Sobre la convocatoria, Falcone detalló: «La verdad que la respuesta que hemos tenido en las redes sociales y de los medios de comunicación excede lo esperado. En las redes sociales es increíble la cantidad de videitos que nos enviaron, vecinos y gente de otras ciudades cercanas y de distintos partidos políticos. Invitamos formalmente a todos los intendentes cercanos a Chivilcoy, al de Suipacha al nuestro de Chivilcoy. al de Alberti, al de Bragado, y al de Nueve de Julio. También enviamos una nota al Concejo Deliberante invitando a todos los concejales y a los partidos políticos que representan, a los sindicatos de camioneros y de colectiveros, a las cámaras empresarias, la verdad que estamos haciendo un esfuerzo que vale la pena. Otra cosa es importante señalar, es que queremos garantizar la seguridad del acto, así que, enviamos una nota al comisario mayor Costa y estamos hablando para coordinar todas las acciones posibles, para que esto sea una cosa tranquila. Esto que, dijiste vos, todos, de alguna manera, eh, tenemos o familiares, o vecinos, amigos, conocidos, que transitan justamente la ruta 5, nombraba policía vial, bueno, un montón de gente que se traslada a través de la ruta por trabajo, por estudio, por lo que fuera, por eso es tan importante, decía, volcar, no solo lo que vemos a través de las redes sociales, sino acompañar justamente esta presencia».

«El reclamo es justo y es transversal a todos, la verdad que nosotros una de las cosas que es importante señalar es que no vamos a hacer ningún discurso partidario y estamos invitando a todos que hagan lo mismo, que no queremos vincular esto con la campaña electoral, que nadie lo utilice para eso, nosotros no lo vamos a utilizar. Vamos a leer las consignas, vamos a leer un soneto lunfardo que nos escribió Carlos Armando Constanzo y luego cantaremos el Himno» indicó.